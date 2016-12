Charles Vögele: Sempione détient 95,27% après le résultat définitif

lundi, 12.12.2016

La reprise de Charles Vögele peut désormais être finalisée. Selon le résultat définitif, Sempione Retail détient désormais 95,27% des actions de la maison de mode.

La finalisation du rachat des actions Charles Vögele valablement présentées à l'acceptation de l'offre durant le délai de l'offre et le délai supplémentaire aura vraisemblablement lieu le 16 décembre.

Le groupe zurichois Sempione a annoncé son OPA sur Charles Vögele en septembre. Il est détenu à 35% par le groupe de confection italien OVS (Oviesse). Dans le cadre de l'offre, 6'678'131 actions Charles Vögele ont été servies, ce qui représente un taux de réussite de 94,1%. Ces actions acquises forment 75,89% de l'ensemble de ses titres cotés.



La finalisation du rachat des actions Charles Vögele valablement présentées à l'acceptation de l'offre durant le délai de l'offre et le délai supplémentaire aura vraisemblablement lieu le 16 décembre, lit-on. Sempione se réserve désormais le droit de demander la décotation des actions Charles Vögele à la Bourse suisse SIX et de requérir l'annulation des actions qui n'ont pas été présentées à l'acceptation. - (awp)