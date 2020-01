Duferco ferme sa représentation en Ukraine

lundi, 20.01.2020

La représentation ukrainienne de la multinationale Duferco, basée à Lugano, est en cours de liquidation.

Le négociant en produits sidérurgiques Duferco serait en passe de quitter le marché ukrainien. Sa représentation basée à Kiev est en cours de liquidation, affirme le bras ukrainien de l'agence Interfax dans une dépêche reprise par plusieurs médias locaux. Sollicitée lundi par AWP, la multinationale basée à Lugano n'était pas disponible dans l'immédiat pour plus d'informations.

Duferco avait participé à une série de projets communs avec l'Union industrielle du Donbass (ISD). Selon Interfax, l'entreprise aurait été le principal vecteur de commercialisation en Europe des produits métallurgiques provenant de cette région située à l'est de l'Ukraine, et où sévit depuis 2014 un conflit armé entre autorités et milices séparatistes pro-russes.

La holding chapeautée par l'ISD comprend notamment le conglomérat sidérurgique d'Alchevsk, dans la région de Lougansk aux mains des séparatistes depuis 2017, ainsi que plusieurs usines et sociétés sises en Ukraine, en Hongrie et en Pologne. En août 2019, Oleg Mkrtchan, alors directeur général de l'ISD, a été condamné par un tribunal moscovite à 9 ans de prison pour fraude.

Sur son site, Duferco affirme opérer dans une vingtaine de pays. Le groupe indique que les activités de distribution de sa division Industrie font actuellement l'objet d'un processus de rationalisation, qui comprend notamment la réduction de la part des produits en acier plat au bénéfice de ceux en acier long, en renforçant sa filiale Duferdofin-Nucor.

En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10,43 milliards de dollars, pour un bénéfice net de près de 61,2 millions. (awp)