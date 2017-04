Grand potentiel d'amélioration dans la cyber-administration

jeudi, 30.03.2017

La remise de documents et les interactions par voie électronique sont jugées importantes par la grande majorité des entreprises des cantons latins.

Christian Affolter



MIS Trend/Chambres du commerce

La dernière édition du sondage bisannuel auprès des entreprises des cantons franco- et italophones sur la qualité et la rapidité des procédures administratives met un accent particulier sur la numérisation. Seuls 14% des répondants à l'enquête menée par l'institut MIS Trend mandaté par les chambres du commerce estiment que la cyber-administration n'a aucune importance. Leur part est la plus conséquente à Fribourg, avec 22%, tandis que les Tessinois se montrent les plus enthousiastes, avec 68% jugeant celle-ci très importante, et 27% assez importante. Les Genevois (93%) et les Vaudois (88%) affectionnent eux aussi ce concept.

Mais les administrations ne sont pas toujours en adéquation avec ces souhaits. Cela vaut tout particulièrement pour le canton de Vaud, où seulement 30% des répondants admettent que le canton fait suffisamment d'efforts de digitalisation. Les groupes de ceux souhaitant qu'il en fasse un peu plus (39%), voire beaucoup plus (31%) affichent les pourcentages les plus importants de tous les sept cantons inclus dans l'enquête. Tant à Genève qu'au Tessin, l'administration répond plutôt bien à des attentes élevées, 51%, respectivement 47% des sondés jugeant les efforts suffisants. Assez peu exigeants, les Jurassiens se montrent particulièrement satisfaits de leur cyber-administration (56%), seulement 14% estimant que le canton pourrait faire beaucoup plus d'efforts. A Neuchâtel, il y a certes la moitié des sondés qui apprécie l'offre actuelle, mais les insatisfaits insistent plus qu'ailleurs, avec 26% s'attendant à beaucoup plus d'efforts. Le rapport entre les souhaits et les efforts accomplis paraît mieux en équilibre à Fribourg et en Valais.

