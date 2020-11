Patrick Ramsey nommé à la tête de la région Europe continentale et Moyen-Orient d'EFG International

mercredi, 25.11.2020

La région Europe continentale et Moyen-Orient dirigée en janvier 2021 par Patrick Ramsey est la deuxième plus grande région d'EFG en termes d'actifs sous gestion

EFG International annonce mercredi que Patrick Ramsey a été nommé à la tête de la région Europe continentale et Moyen-Orient.

EFG International annonce mercredi que Patrick Ramsey a été nommé à la tête de la région Europe continentale et Moyen-Orient et membre du Global Business Committee, à compter de janvier 2021. À ce poste, il succédera à Adrian Kyriazi, qui a décidé de se retirer à la fin de l'année.

À compter du 1er janvier 2021, Patrick Ramsey succédera à Adrian Kyriazi à la tête de la région Europe continentale et Moyen-Orient, qui est la deuxième plus grande région d'EFG en termes d'actifs sous gestion et qui revêt une importance stratégique pour soutenir le plan de croissance de la banque. Dans ses nouvelles fonctions, Patrick Ramsey deviendra également membre du Global Business Committee d'EFG et rendra compte directement à Giorgio Pradelli, directeur général. Ce changement de direction intervient alors qu'Adrian Kyriazi a décidé de se retirer de son poste. Il continuera à soutenir EFG en tant que conseiller principal à l'avenir.

Patrick Ramsey est un professionnel chevronné de la gestion de fortune et de la banque privée, avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur. Dans son dernier poste, il a été directeur de la gestion de patrimoine et membre du comité exécutif de CA Indosuez (Suisse) SA, où il a travaillé depuis 2013 jusqu'au début de cette année. De 2010 à 2013, Patrick Ramsey a été directeur général de Barclays Bank Suisse (SA) et directeur national pour la Suisse du groupe Barclays. Auparavant, Patrick Ramsey a été directeur général et PDG de Merrill Lynch Bank (Suisse) SA, où il a travaillé de 2002 à 2010, occupant divers postes de direction. Patrick Ramsey est citoyen suisse et titulaire d'un diplôme universitaire en administration des affaires, avec une spécialisation en finance et en marketing, de l'université de Lausanne.