Hochdorf devra renouveler la quasi-totalité de son conseil d'administration

mardi, 18.02.2020

La quasi-totalité des administrateurs d'Hochdorf ne briguera pas de nouveau mandat.

L'actionnariat de Hochdorf va passablement changé en mars. (Keystone)

Le groupe en difficultés Hochdorf devra procéder à un vaste remaniement de son conseil d'administration lors de l'assemblée du 17 avril prochain. La quasi-totalité des administrateurs ne briguera pas de nouveau mandat, indique mardi le transformateur laitier lucernois.

Le président Bernhard Merki, le vice-président Jörg Riboni ainsi que les administrateurs Markus Kalberer et Walter Locher vont passer la main. Markus Bühlmann sera ainsi le seul sortant à se représenter.

L'actionnariat de Hochdorf va passablement changé en mars. Le conseil d'administration a ainsi engagé des discussions avec les nouveaux actionnaires, qui détiendront une part de 60% dès le mois prochain, après la conversion complète d'un emprunt en actions Hochdorf. Les nouveaux propriétaires se sont engagés à présenter des candidats.

Des informations devraient être fournies lors de la publication des résultats 2019, le 19 mars.

Dans son communiqué, Hochdorf affirme que l'organe de surveillance nouvellement composé en avril 2019 a pris de nombreuses initiatives pour stabiliser le groupe au cours des dix derniers mois. Il a notamment arrêté des mesures de restructuration et de refinancement, ainsi que nommé une nouvelle équipe dirigeante. Le renouvellement d'un crédit syndiqué et la vente de la participation majoritaire dans la filiale à problèmes Pharmalys, spécialisée dans le lait pour nourrissons, ont permis de repartir sur des bases un peu plus solides.

En août dernier, Hochdorf avait annoncé être en crise, après avoir subi une perte nette de 63,3 millions de francs au premier semestre. (awp)