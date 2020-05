Brésil: la production automobile chute de 99%

samedi, 09.05.2020

La puissante industrie automobile brésilienne a subi une chute de 99% de sa production en avril, frappée par la crise économique due à la pandémie de coronavirus.

Avril a été le premier mois complet à subir l'impact des mesures de confinement mises en œuvre pour tenter de contenir la pandémie. (Keystone)

En avril, seulement 1.847 véhicules (voitures, véhicules utilitaires légers, camions et bus) ont été produits dans les 65 usines du pays, contre 189.958 en mars (-99%), et 267.561 en avril 2019, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

C'est le plus petit nombre de véhicules produits en un mois depuis 1957, a précisé l'Association des constructeurs.

Avril a été le premier mois complet à subir l'impact des mesures de confinement mises en œuvre pour tenter de contenir la pandémie, qui a dépassé les 135.000 cas, avec plus de 9.100 décès au Brésil.

Mais déjà pendant les mois précédents, la production automobile avait baissé, alors que la pandémie commençait à paralyser l'économie mondiale et que le Brésil prenait les premières mesures de protection.

De janvier à avril, 587.739 véhicules ont quitté les usines des 26 constructeurs présents au Brésil, contre 965.408 sur la même période l'an dernier (-39%).

"La forte chute de la production s'est accompagnée d'un recul tout aussi dramatique des ventes sur le marché intérieur et des exportations", a déploré l'Association.

55.700 véhicules neufs ont été immatriculés en avril, soit 76% de moins que pour le même mois de 2019, constituant "le pire résultat depuis 20 ans".

Les exportations ont baissé de 79,3% sur un an en avril, avec seulement 7.212 véhicules ayant quitté le pays.

Sur les 65 usines automobiles du Brésil, 28 se trouvent à São Paulo, l'Etat le plus riche et le plus durement touché par la pandémie.

Le Brésil pourrait être confronté dans un mois à un "effondrement de (son) économie", avec des pénuries alimentaires, et à une "désintégration" sociale, avait averti jeudi le ministre de l'Economie Paulo Guedes. (awp)

