L'euro baisse face à un dollar qui reste affaibli par Trump

jeudi, 13.04.2017

La prudence reste de mise vis-à-vis de l'euro à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle en France.

L'euro reprenait son souffle jeudi face à un dollar qui a souffert la veille de nouvelles déclarations du président américain Donald Trump, qui a réitéré ses critiques sur la force du billet vert.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,0641 dollar contre 1,0671 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La monnaie européenne baissait face à la monnaie nippone, à 116,05 yens pour un euro - tombant même vers 08H10 GMT à 115,95 yens, un nouveau plus bas en cinq mois - contre 116,37 yens la veille.

Le dollar se stabilisait face à la devise japonaise, à 109,07 yens pour un dollar comme mercredi soir, après être tombé jeudi vers 01H55 GMT à 108,73 yens, un nouveau plus bas depuis mi-novembre.

"Le dollar a dégringolé (mercredi après le départ des investisseurs européens, ndlr) après que le président américain Donald Trump a déclaré que le dollar est trop fort et qu'il préférerait que la Réserve fédérale américaine (Fed) laisse ses taux à des niveaux bas", a observé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Ces propos étaient contenus dans un entretien accordé par le président Donald Trump au Wall Street Journal.

"Si aucun de ces deux commentaires ne devrait avoir d'impact sur la croissance économique et les marchés, dans l'ensemble (M. Trump) contribue à répandre plus d'incertitude sur un marché où il y en a déjà beaucoup", a expliqué Markus Huber, analyste chez City of London Markets.

"En particulier dans un contexte de tensions exacerbées avec la Russie et la Corée du Nord, et avec le fait que M. Trump n'a toujours pas totalement divulgué ses politiques en termes d'impôts et de dépenses", sur fond également de Brexit, a poursuivi M. Huber.

Donald Trump a aussi déclaré qu'il n'a plus l'intention de désigner la Chine comme un pays manipulant sa monnaie, revenant ainsi sur une de ses promesses de campagne emblématiques et ajoutant une pierre à la normalisation progressive de sa présidence.

Dans ce contexte, les investisseurs cherchaient refuge auprès des valeurs qu'ils jugent les plus sûres, en premier lieu l'or et le yen.

Les derniers commentaires de Donald Trump sont venus animer un marché par ailleurs plutôt calme alors que le Vendredi saint sera férié sur la grande majorité des principales places financières et que beaucoup resteront fermées pour le lundi de Pâques.

Jeudi, les cambistes surveilleront la publication aux États-Unis des demandes hebdomadaires d'allocations chômage et des prix à la production de mars aux États-Unis, avant les ventes au détail pour mars vendredi.

Les inquiétudes des investisseurs ont été renforcées ces derniers jours par la forte dynamique du candidat de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, dont le ton est plutôt défiant envers l'Union européenne (UE) alors que le centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite et anti-européenne Marine Le Pen sont au coude à coude.

Vers 09H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie européenne, à 84,82 pence pour un euro, atteignant même vers 07H50 GMT 84,74 pence, son niveau le plus fort en six semaines et demi. La livre se stabilisait face au billet vert, à 1,2544 dollar pour une livre.

La devise suisse montait face à l'euro, à 1,0680 franc pour un euro, mais baissait face au billet vert, à 1,0039 franc pour un dollar.

La devise chinoise se dépréciait face au dollar, à 6,8846 yuans pour un dollar contre 6,8915 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.286,19 dollars, contre 1.274,30 dollars mercredi soir. Le cours de l'once de métal jaune est monté jeudi vers 01H55 GMT à 1.288,05 dollars, un nouveau plus haut en cinq mois.(awp)

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0641 1,0671

EUR/JPY 116,05 116,37

EUR/CHF 1,0680 1,0697

EUR/GBP 0,8482 0,8507

USD/JPY 109,07 109,07

USD/CHF 1,0039 1,0025

GBP/USD 1,2544 1,2544