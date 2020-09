La prime maladie moyenne grimpe de 0,5%

Selon le canton, l'évolution de la prime maladie sera comprise entre -1,6% et 2,1% l'année prochaine, indique ce mardi l'OFSP.

La prime moyenne s'élèvera à 316,50 francs en 2021. (Keystone)

La prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins augmentera de 0,5% en 2021. Selon le canton, l'évolution sera comprise entre -1,6% et 2,1%, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La prime moyenne s'élèvera à 316,50 francs.

"Il s'agit d'une faible hausse par rapport à la moyenne des dernières années", indique l'OFSP. "Les coûts de la santé continuent toutefois d'augmenter" et cela ne changera pas à l'avenir en raison de l'évolution démographique et du progrès technique, note l'office. Et d'ajouter que "des réformes s'avèrent nécessaires pour limiter la hausse à ce qui est médicalement justifiable".

Après des hausses modérées en 2019 et 2020, celle de 2021 sera à nouveau inférieure à la moyenne des dernières années. Depuis 2010, la prime moyenne a augmenté de 3,2% par an en moyenne et de 3,7% par an depuis l'entrée en vigueur de l'assurance obligatoire des soins en 1996.

Les projections montrent que dans neuf cantons (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH), l'évolution de la prime moyenne sera inférieure ou égale à 0%, alors que dans dix autres (BE, FR, GE, GL, GR, SG, SO, UR, VD, ZG), elle se situera entre 0% et 1%. Dans les sept cantons restants (BL, JU, LU, NW, TG, TI, VS), la hausse sera supérieure à 1%. L'OFSP a approuvé toutes les primes pour un an.

Variations légères

La prime moyenne des adultes s'élèvera à 375,40 francs et celle des jeunes adultes entre 19 et 25 ans à 265,60 francs, détaille l'office. Toutes deux seront donc en légère augmentation de 0,4% par rapport à l'année passée. La prime moyenne des enfants baissera légèrement de 0,1% et se montera à 99,70 francs.

Les cantons du Tessin et du Jura connaîtront les plus fortes hausses, de respectivement 2,1% et 2%. Suivent le canton du Valais avec 1,6% d'augmentation moyenne et Lucerne, avec 1,4%. Appenzell Rhodes-Intérieures et Zurich bénéficieront des plus fortes baisses, respectivement de -1,6% et -0,7%. Fribourg et Genève subiront une hausse de 0,6% et Vaud de 0,9%. Neuchâtel connaîtra une baisse de 0,2%.

Effets de la pandémie

Les primes de 2021 sont calculées pour couvrir les coûts estimés pour l'année 2021, rappelle l'OFSP, ajoutant qu'il n'est même pas encore possible de connaître l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les coûts de l'année 2020. "Il subsiste de nombreuses incertitudes et il est encore trop tôt pour évaluer les coûts réels."

Si les coûts des prestations de l'année 2020 s'avèrent plus élevés ou moins élevés qu'estimés lors de la fixation des primes, cela se traduira par une variation correspondante des réserves, souligne l'OFSP. Et de préciser que les réserves cumulées des assureurs dépasseront les 11 milliards de francs en 2020.

L'office rappelle par ailleurs qu'il a approuvé pour l'an prochain une compensation des primes encaissées en trop de 183 millions de francs et une réduction volontaire des réserves de 28 millions, ce qui fait un total de 211 millions qui retournera aux assurés. (ats)