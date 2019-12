La confiance des Suisses envers les politiques en chute libre

jeudi, 05.12.2019

La prévoyance vieillesse inquiète les Suisses, suivie par les primes maladie et les étrangers, selon le baromètre des préoccupations de Credit Suisse. La confiance envers les politiques et les institutions en recul.

SG



46% des sondés estiment que la politique du gouvernement et de l’administration a souvent échoué sur des dossiers décisifs l’an dernier. (Keystone)

Les principales inquiétudes des Suisses n’ont pas changé en un an: l’AVS ainsi que l’ensemble du système de prévoyance occupent la première place avec 47%, devant la santé et les primes des caisses maladie (41%) et les étrangers (30%).

«Les deux premières inquiétudes du pays relèvent de la politique intérieure. Les citoyens suisses attendaient des solutions du monde politique, mais estiment qu’aucune réponse n’a été apportée. On observe donc une certaine crispation à l’égard du politique sur ces sujets», commente Lukas Golder, co-directeur de gfs.bern, qui mène le baromètre des préoccupations du Credit Suisse depuis 1995.

Perte de confiance envers les institutions

Près de la moitié (46%) des personnes interrogées estiment que la politique du gouvernement et de l’administration a souvent échoué sur des dossiers décisifs l’an dernier, contre seulement 24% en 2017.

«La perte de confiance envers les acteurs politiques est notable et probablement liée à l’ampleur des défis non relevés. Les réponses donnent des pistes pour le traitement futur de ces thèmes urgents: une nette majorité souhaite que le Conseil fédéral assume davantage son rôle de dirigeant, que le Parlement obtienne des compromis soutenables et que l’économie, jugée apte à trouver des solutions pragmatiques, ait une plus grande liberté», explique Manuel Rybach, Global Head of Public Affairs and Policy du Credit Suisse.

Pour plus de trois citoyens sur quatre (77%), «la baisse de capacité des milieux politiques à trouver des solutions soutenables» constitue la première menace pour l’identité suisse, suivie des problèmes avec l’Union européenne (62%) et du blocage des réformes en général (61%).

Au total, les 20 institutions étudiées ont perdu plus d’un quart de la confiance populaire en un an. Six d’entre elles ont dégringolé de plus de 20 points de pourcentage (pp) sur la question de la confiance: UE (-20 pp), employés (-20 pp), partis politiques (-22 pp), employeurs (-23 pp), journaux payants (-23 pp) et églises (-25 pp). Seule la police suscite plus de confiance cette année. Elle reste l’institution la plus fiable du pays avec 72%, suivie par le Tribunal fédéral (65%) et par la Banque nationale suisse (58%).

La numérisation bien accueillie

Après son retour dans le top 5 des préoccupations l’an dernier, le thème de l’environnement et du climat progresse de six points de pourcentage en un an et occupe la quatrième place avec 29%. Une hausse poussée par la forte présence du changement climatique dans les médias, selon l’étude. Le chômage arrive en cinquième position avec 26% (+4 pp). Les inquiétudes autour de la sécurité personnelle enregistrent la plus forte hausse avec 11 points de pourcentage (6e place).

Les Suisses ne s’inquiètent pas de la numérisation croissante: ils estiment que ses conséquences sur le marché du travail et la recherche d’emploi sont positives et 67% pensent que la technologie améliore la qualité de vie dans l’ensemble. Ils sont cependant aussi conscients des risques: 81% pensent que la collecte de données associée aux nouvelles technologies facilite la manipulation par des sociétés technologiques privées et que la technologie peut renforcer le contrôle par l’Etat.

Toujours selon le baromètre, 92% des Suisses considèrent leur propre situation économique comme «satisfaisante», «bonne», voire «très bonne». Sur une échelle de 0 à 10, 88% donnent la note de 5 et plus à leur vie et 39% attribuent même la note de 8 et plus.

Pour établir le baromètre, l’institut de recherche gfs.bern mandaté par le Credit Suisse a interrogé 2495 personnes entre le 10 juillet et le 5 août.