Panalpina: les résultats ont manqué les attentes

jeudi, 20.07.2017

La pression sur les marges a négativement influencé le bénéfice brut, qui a accusé un repli de 9% au 2e trimestre.

Le spécialiste de la logistique Panalpina a enregistré un bénéfice net en hausse de 37,2% à 29,9 millions de francs au deuxième trimestre. Ajusté des coûts de restructuration intervenus en 2016, le bénéfice net est toutefois en repli de 37,6%. Mis à part le chiffre d'affaires, les résultats ont manqué les attentes des analystes consultés par AWP.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 12,3% à 42,0 millions de francs. Par contre, si les chiffres 2016 sont ajustés des coûts de restructuration, l'Ebit accuse un repli de 31%. Il en est de même pour la marge afférente, qui s'établit à 6,2%, alors qu'en 2016 elle avait atteint 4,7% ou 8,3% si l'on considère le chiffre ajusté.

La pression sur les marges a négativement influencé le bénéfice brut, qui a accusé un repli de 9% à 673,1 millions de francs. Le logisticien indique pourtant être parvenu à réduire "largement ses coûts", enregistrant une baisse de 6% des dépenses opérationnelles à 609,8 mio.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1,4% à 2,63 milliards de francs.

Les résultats manquent en grande partie les prévisions du consensus. Ce dernier escomptait un bénéfice brut plus élevé à 355 millions, de même que pour l'Ebitda et l'Ebit ajustés, attendus respectivement à 39,3 millions et 27,8 millions. Pour le bénéfice net avant minoritaire, les analystes tablaient sur 19,7 millions. Seul le chiffre d'affaires a dépassé les attentes, qui s'étaient établies à 1,32 milliard.

Panalpina s'est dit confiant de continuer à améliorer la rentabilité dans le fret maritime au deuxième trimestre. Cependant la rentabilité devrait encore être sous pression dans le fret aérien.(awp)