Coronavirus: la situation se dégrade plus vite qu'ailleurs, a prévenu Berset

jeudi, 15.10.2020

La Suisse fait face à une augmentation très forte des cas de coronavirus. Des mesures supplémentaires pourraient être prises. Elles seront discutées lors d'une rencontre entre la Confédération et les cantons prévue vendredi.

Les hospitalisations sont sous contrôle, mais aussi en hausse.(Keystone)

La situation en Suisse se dégrade a prévenu Alain Berset devant la presse. "Nous savions que l'hiver serait difficile", a précisé le conseiller fédéral. La forte hausse des cas de coronavirus attendue est toutefois arrivée plus vite et plus fortement. Depuis huit jours, il y a plus de 1000 nouveaux cas quotidiennement. Et le taux de positivité se situe entre 12 et 13%, soit quatre fois plus qu'il y a deux semaines. Toutes les classes d'âge sont touchées.

Les hospitalisations sont sous contrôle, mais aussi en hausse, a-t-il poursuivi. En comparant avec la situation dans les autres pays, une hausse bien plus importante est à venir.

Pour garder la situation sous contrôle, éviter la surcharge des hôpitaux et la fermeture du pays, il faut appliquer sérieusement la distance sociale et les mesures d'hygiène, ainsi que réduire les contacts, a rappelé Alain Berset. Le traçage des contacts est également essentiel. Et le ministre de rappeler l'importance de l'application Swiss Covid dans ce contexte.

Des mesures supplémentaires pourraient être prises. Elles seront discutées lors d'une rencontre entre la Confédération et les cantons prévue vendredi. Certains cantons ont déjà renforcé leur dispositif de lutte. Il s'agit notamment de l'obligation du port du masque dans les espaces publics fermés.

Simonetta Sommaruga appelle la population à réagir

"Nous avons beaucoup à gagner, mais seulement si nous le faisons tous ensemble", a déclaré jeudi devant les médias Simonetta Sommaruga, après une rencontre avec les représentants des cantons. "Plus vite nous réagissons, moins il y aura de restrictions pour la population, l'économie, les familles et les groupes à risques".

Il est important de briser la forte tendance à la hausse des infections, a relevé la présidente de la Confédération. Il s'agit maintenant d'empêcher une plus grande diffusion du virus. Tout le monde doit respecter les règles de base du lavage des mains, du maintien de la distanciation sociale et du port du masque.

L'ensemble de la population est appelée à prendre ses responsabilités face au coronavirus: tous doivent respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Les cantons également font leur part, a rappelé jeudi le président de la Conférence des directeurs cantonaux Christian Rathgeb.

Ils ont pris des mesures très importantes. Genève et Zurich notamment ont ajusté les mesures. Mais la pandémie ne peut être tenue en échec qu'ensemble. Sans l'aide de la population, le but ne sera pas atteint, a lancé M. Rathgeb lors d'une conférence de presse commune avec le Conseil fédéral. Le but est d'éviter à tout prix un nouveau confinement.

