Coronavirus: Le Rent Switzerland reporte sa première édition au mois de septembre

mercredi, 04.03.2020

La première édition de la manifestation B2B dédiée aux technologies dans le secteur de l’immobilier devait en effet avoir lieu le 1er avril 2020 à la Vaudoise Arena de Lausanne.

MI



l’évènement aura lieu mardi 1er septembre 2020.

Le coronavirus continue de perturber le secteur de l’évènementiel en Suisse romande. Cette fois-ci, c’est l’évènement Rent Switzerland qui annonce son report. La première édition de la manifestation dédiée aux technologies dans le secteur de l’immobilier devait en effet avoir lieu le 1er avril 2020 à la Vaudoise Arena de Lausanne. Les organisateurs ont envoyé mercredi matin le communiqué pour en informer les 400 participants attendus. «L’incertitude et les craintes actuelles liées à l’épidémie de Coronavirus ne permettent pas la tenue de cet événement dans des conditions optimales. La santé et le bien-être des participants sont au centre de nos préoccupations, et devant cette situation exceptionnelle, nous nous devons de prendre les dispositions qui nous paraissent les mieux adaptées. Nous avons échangé avec de nombreux partenaires qui partagent entièrement cette position.»

Dès lors, l’évènement aura lieu mardi 1er septembre au même endroit. «Le contenu et le déroulement du programme restent identiques,» précise le communiqué.