La Poste s'accorde avec Monsieur prix, près de 10 millions en faveur des clients

lundi, 14.08.2017

La Poste suisse a trouvé un accord avec le Surveillant des prix sur une réduction des tarifs pour les colis de la clientèle préparés en ligne et sur la suppression des frais d'inspection douanière.

L'accord entre la Poste et Monsieur prix prévoit la suppression des frais d'inspection douanière de 13 francs. (Keystone)

Le paquet de mesures se monte à "environ 10 millions de francs suisses" en faveur de la clientèle des services postaux, indique l'autorité fédérale lundi dans un communiqué. En contrepartie, le géant jaune procédera à des "adaptations mineures" à compter du 1er janvier.

Le paquet de mesures comprend la simplification du système de tarification pour les colis et les envois express en Suisse pour les particuliers, ainsi qu'une réduction du prix moyen de ces envois dès 2018. En revanche, l'affranchissement des lettres en courrier A et B restera inchangé jusqu'à la fin de l'année prochaine.

L'accord entre la Poste et Monsieur prix prévoit par ailleurs la suppression, sans compensation, des frais d'inspection douanière, qui se montent à 13 francs suisses. L'ex-régie fédérale et les prestataires privés ne répercuteront plus les frais par sondage sur les clients concernés, mais sur l'ensemble de la clientèle au moyen d'un tarif forfaitaire, précise le communiqué. (awp)