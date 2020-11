Moins de lettres et moins de paiements pour la Poste dont le bénéfice a reculé

jeudi, 26.11.2020

La Poste a vu son bénéfice baisser fortement sur neuf mois, et s’établir à 136 millions. En cause: la pandémie de la Covid-19. Les chiffres de Postfinance ont aussi reculé.

Le net recul du résultat des trois premiers trimestres reflète la pression persistante qui s'exerce sur d'importants facteurs générateurs de valeur de la Poste, comme le volume des lettres, les opérations de guichet et les opérations d'intérêts, relève le géant jaune. (Keystone)

La Poste a dégagé un bénéfice consolidé de 136 millions de francs de janvier à fin septembre, en recul de 127 millions par rapport à l'exercice précédent. La pandémie de coronavirus a pesé lourd sur le résultat, indique jeudi le géant jaune.

Le résultat d'exploitation (EBIT) des trois premiers trimestres s'est élevé à 176 millions de francs, soit 195 millions de moins qu'à la même période de l'année précédente. Les produits d'exploitation sont aussi à la baisse: se chiffrant à 5113 millions de francs, ils ont reculé de 187 millions sur un an.



Le net recul du résultat des trois premiers trimestres reflète la pression persistante qui s'exerce sur d'importants facteurs générateurs de valeur de la Poste, comme le volume des lettres, les opérations de guichet et les opérations d'intérêts, relève le géant jaune.



Par rapport à 2019, le volume des lettres adressées a diminué de 6,8%, le nombre de paiements aux guichets de 14,9% et les produits d'intérêts réalisés par PostFinance de 25 millions de francs. Ces trois indicateurs étaient déjà en recul avant la crise du coronavirus, mais celle-ci a contribué à aggraver la situation, précise la Poste. (ATS)

Postfinance subit une chute de son résultat après neuf mois

Les chiffres de Postfinance ont également continué de reculer au troisième trimestre, mais le recul s'est tassé par rapport au plongeon subi lors de la première vague de Covid-19. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bras financier de la Poste a dégagé un résultat d'exploitation de 140 millions de francs, amputé de près d'un tiers (-32%) sur un an.



Entre janvier et septembre, le produit d'exploitation présente une contraction de 6,8% à 1,16 milliard de francs, indique jeudi Postfinance dans son compte-rendu trimestriel. Les recettes tirées des opérations d'intérêts, cours de métier de l'établissement bernois, ont reculé de 25 millions de francs.



Postfinance a participé au programme fédéral de soutien à l'économie, accordant ainsi 17'350 crédits Covid-19 pour un montant global de 850 millions de francs, rappelle le communiqué.



Au 31 septembre, la banque revendiquait 6 milliards d'hypothèques pour 122,10 milliards de dépôts. Le nombre de clients est passé à environ 2,7 millions, en léger recul depuis le début de l'année. Postfinance employait 3251 équivalents plein temps. (AWP)