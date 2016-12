La Poste a traité près de 18 millions de colis pour Noël

lundi, 26.12.2016

La Poste a traité près de 18 millions de colis entre le 1er et le 24 décembre, ce qui correspond à peu près à la quantité traitée en 2015 à pareille époque.

Au total, La Poste a traité près de deux milliards de lettres adressées en 2016.

La Poste a traité près de 18 millions de colis entre le 1er et le 24 décembre, ce qui correspond à peu près à la quantité traitée en 2015 à pareille époque, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. Durant les jours de pointe, plus d'un mio de colis ont passé sur les convoyeurs des installations de tri de Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) et Daillens (VD).



Le 20 décembre, les trois centres ont traités près de 1,3 million de colis, un record jamais atteint pour une seule journée. Ces trois dernières années, le géant jaune a équipé ses centres colis d'installations de tri supplémentaires et a augmenté leur capacité de 25%. Les travaux ont été achevés cet automne avec l'extension du centre de Daillens. La Poste indique avoir pu distribuer les colis de Noël dans les délais.



Par ailleurs, durant la période précédant Noël, les facteurs et factrices ont distribué jusqu'à 20 millions d'envois par jour (lettres, publicité et journaux) durant les jours de pointe. Au total, La Poste a traité près de deux milliards de lettres adressées en 2016. - (awp)