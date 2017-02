Argentine: le principal syndicat menace d'une grève générale fin mars

vendredi, 03.02.2017

La plus importante centrale syndicale argentine a menacé le gouvernement de centre droit de Mauricio Macri d'une grève générale.

La plus importante centrale syndicale argentine, la CGT, a appelé jeudi à manifester le 7 mars contre l'augmentation du chômage et la perte du pouvoir d'achat, et menacé le gouvernement de centre droit de Mauricio Macri d'une grève générale.

La Confédération générale du travail (CGT) prévoit une grève "de la totalité des syndicats confédérés pour la fin mars", après avoir appelé à défiler le 7 mars dans les rues de Buenos Aires jusqu'au ministère de la Production, a fait savoir un membre du syndicat, Juan Carlos Schmid.

Il s'agirait de la première grève générale depuis l'arrivée au pouvoir en décembre 2015 de Mauricio Macri, qui assume une politique libérale à l'opposé des politiques protectionnistes de Nestor et Cristina Kirchner (2003-2015).

Ces annonces de la CGT interviennent après une année 2016 de récession économique, de chute de l'activité industrielle et d'une inflation supérieure à 40%. Les classes populaires et moyennes ont vu leur pouvoir d'achat baisser.

Pour 2017, le gouvernement prévoit une croissance annuelle de l'ordre de 3% et une inflation aux alentours de 17%.

La CGT avait déjà lancé en septembre un appel à une grève générale de 24 heures, sans fixer de date, et demandait alors la réouverture des négociations salariales face à l'inflation galopante.

M. Macri, jugé trop libéral par les syndicats et l'opposition, a lancé une série de réforme depuis son arrivée à la présidence, dont les plus emblématiques sont la suppression du contrôle des changes, la baisse des subventions aux factures de gaz, d'électricité et d'eau, et des allègements fiscaux pour les exportateurs agricoles et l'industrie.(awp)