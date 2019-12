Uber se déploie à Lucerne et se renforce dans la région de Zurich

La plateforme de mobilité Uber se lance à Lucerne. Outre ce lancement lucernois, la société se renforce également dans la région de Zurich. Désormais le service est déployé dans les villes de Winterthur, Baden et Zoug.

MI



La plateforme de mobilité Uber se lance à Lucerne. Disponible depuis jeudi après-midi, les usagers peuvent se déplacer en commandant via l’application Uber un véhicule conduit par un chauffeur professionnel. L’offre se limite pour l’heure au service UberX, la gamme classique la plus répandue de la plateforme. D’autres services comme UberBlack, Uber Comfort ou UberGreen pourraient suivre d’ici peu.

Outre ce lancement lucernois, Uber se renforce également dans la région de Zurich. Désormais déployé dans les villes de Winterthur, Baden et Zoug, le service veut offrir aux habitants une alternative supplémentaire à leur véhicule individuel au même titre qu’un complément à leur offre de transports publics. Les utilisateurs de ces régions peuvent désormais commander des courses moyennant 4 à 6 minutes de temps d’attente.

“Il nous importe d’être un partenaire fiable et sérieux pour les villes suisses ainsi que pour tous les utilisateurs de notre application”, déclare Steve Salom, General Manager d’Uber pour la Suisse, la France et l’Autriche. “Avec le lancement à Lucerne et le renforcement de notre activité à Winterthur, Zoug et Baden, nous voulons répondre à la forte demande pour notre service et nous engager à établir une présence durable et sur le long terme en Suisse”.