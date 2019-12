La fintech Annanow lance ses activités en Suisse romande

lundi, 02.12.2019

La plateforme de commutation en ligne pour les services de courrier express, l'assurance et les systèmes de paiement Annanow fait ses débuts en Suisse romande.

Hichem Alaoui, responsable d'Annanow Romandie.

À Genève, Lausanne et Neuchâtel, il est désormais possible de se faire livrer immédiatement, en une heure maximum via la fintech Annanow. Avec près de 100'000 taxis et coursiers en Suisse, en Allemagne et en Autriche, Decathlon, Jumbo, Globus et Läderach ne sont que quelques-uns des plus de 5'000 distributeurs qui font appel aux services de la start-up Fintech Annanow, une plateforme de commutation en ligne pour les services de courrier express, l'assurance et les systèmes de paiement.

Annanow vérifie la disponibilité géographique des produits pour chaque commande et est en mesure de livrer localement, grâce à la chaîne logistique cloud, en activant les usagers de la route disponibles sur place tels que les taxis, les coursiers et les particuliers. Les distances peuvent alors même se faire à pied ou en tramway.

Daniel Gradenegger, fondateur d'Annanow, souligne: «Grâce au principe de partage d'Annanow, les commerces et les grossistes sont en mesure de concurrencer Amazon et Alibaba sur un pied d'égalité. Nous assurons ainsi l'avenir du commerce local et de ses emplois.» Grâce au service de livraison basé sur le cloud, l'entrepreneur de start-up a trouvé un moyen unique d'ancrer les solutions de paiement et d'assurance dans le secteur de la vente au détail.

Raccourcir les distances, fluidifier le trafic routier

La start-up permet aux distributeurs et aux coursiers, composés d'usagers de la route régionaux, de livrer les commandes le plus rapidement possible via l'application. Par exemple, toute personne qui commande un produit de Decathlon, en ligne ou par téléphone, reçoit la livraison localement via l’un des 22 établissements. Le produit est livré en 10 à 60 minutes par taxi régional, coursier ou particulier.

Avec l'ancien système, chaque livraison était envoyée, via l'entrepôt central du distributeur, au bureau de poste le plus proche, puis à l'un des trois centres de distribution de colis suisses et enfin au bureau de poste du lieu de livraison. La livraison est effectuée, au plus tôt, le lendemain de la commande, «un système qui provoque des trajets à vide et encombre le réseau routier suisse, explique Daniel Gradenegger.

Sécurité sociale et équité

Annanow distingue deux types de coursiers: les coursiers peuvent être des compagnies de livraison et de taxi. Ces partenaires reçoivent immédiatement les demandes de livraison et peuvent augmenter considérablement l’utilisation de leurs capacités via Annanow.

Les personnes de plus de 18 ans et et disposant d’un permis de travail, peuvent également s'inscrire à Annanow en tant que «coursier crowd». Tout particulier peut ainsi livrer un colis sur son chemin de travail ou de retour. Cette coopération est régie par un simple contrat de travail.

M. Gradenegger précise que «de cette façon, nous nous assurons que chaque coursier est couvert par une assurance sociale et une assurance accident».