Limites du marché obligataire suisse

jeudi, 09.07.2020

La place suisse fait figure de nain dans un marché mondial d’obligations. Un financement en francs s’accompagne généralement d’un risque de change.

Daniel Varela*



Avec une taille estimée à environ 800 milliards de francs, le marché suisse fait figure de nain dans un marché mondial d’obligations cotées qui dépassait, à la fin septembre 2019, les 110.000 milliards de dollars. Et si le marché suisse a plus que doublé sur les vingt années, la taille du marché mondial a quasiment quadruplé dans l’intervalle. Bien que le franc soit apprécié par les investisseurs internationaux, le marché de taux suisse ne suscite chez eux que peu d’intérêt.

Emprunts privés bien notés

De leur côté, les entreprises suisses n’ont pas contribué non plus au développement du marché obligataire local, en augmentant les émissions de titres. En matière d’endettement, elles ont fait également figures de bons élèves, avec un taux moyen qui se situe très en dessous des standards internationaux. Ce segment Corporate avoisine aujourd’hui les 200 milliards de francs, principalement animé par les banques et les centrales de lettres de gage sur lesquelles s’appuie le gros des financements hypothécaires. D’ailleurs, la majeure partie des emprunts privés suisses bénéficient de notations de crédit élevées. Les ratings, officiels ou implicites, sont compris entre AAA et BBB. Rares sont les entreprises suisses affublées d’une notation inférieure, d’où l’absence de marché High yield local, contrairement à d’autres pays.