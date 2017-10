Twitter fait mieux que prévu en réduisant sa perte

jeudi, 26.10.2017

La perte du réseau social américain Twitter s'est élevée à 21 millions de dollars au troisième trimestre, en nette réduction par rapport à celle de 102,8 millions de dollars un an plus tôt. Les adeptes des tweets seraient en légère hausse sur la plateforme.

La perte sur les trois mois achevés fin septembre s'est élevée à 21 millions de dollars, en nette réduction par rapport à celle de 102,8 millions de dollars un an plus tôt.(Keystone)

En 140 caractères, on résumerait : plus de tweets, moins de perte. Pour cause, le réseau social américain Twitter a nettement réduit sa perte au 3e trimestre et son nombre d'utilisateurs mensuels a légèrement augmenté sur la période, selon ses résultats publiés.

L'action du groupe progressait nettement dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street, le site de microblogs parvenant à dégager un bénéfice par action, la référence en Amérique du nord, et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes du marché.

La perte sur les trois mois achevés fin septembre s'est élevée à 21 millions de dollars, en nette réduction par rapport à celle de 102,8 millions de dollars un an plus tôt. Le nombre moyen d'utilisateurs mensuels (MAU) a atteint 330 millions, en hausse de 4% sur un an et de 1,2% par rapport au trimestre précédent.

Le chiffre d'affaires a atteint 590 millions de dollars, en baisse de 4% mais supérieur aux attentes du marché (587 millions) et le bénéfice par action ajusté 0,10 dollar, supérieur de 3 cents aux attentes.

En conséquence, le titre s'envolait de 7,99% à 18,52 dollars dans les échanges de pré-séance vers 11h30 à Wall Street.(awp)