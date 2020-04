Bourse Zurich: optimisme de mise pour débuter la semaine

lundi, 20.04.2020

À l'ouverture, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait 0,48% à 9657,97 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,43% à 1398,43 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,49% à 11'882,16 points.

Sur les trente valeurs vedettes, vingt progressaient, deux stagnaient et huit reculaient.

La Bourse suisse faisait preuve d'optimisme lundi dans les premiers échanges. La perspective de redémarrages progressifs des économies dans de nombreux pays laisse entrevoir une lueur au bout du tunnel pour nombre de détenteurs de capitaux. L'arrivée à saturation des capacités d'entreposage de pétrole par contre suscite des inquiétudes.

John Plassard, de Mirabeau attribue ce regain d'appétit pour le risque au syndrome de la "peur de rater" l'amorce de rétablissement des marchés.

Michael McCarthy, de CMC Market, prévient par contre que l'impressionnant plongeon des cours du brut en Asie laisse augurer un déséquilibre marqué sur le marché des hydrocarbures, les récentes coupes adoptées au niveau de la production risquant de ne pas être à la mesure de l'assèchement de la demande.



L'imprévisible AMS (+2,4%) tentait une échappée, talonnée par la volatile Alcon (+2,2%). Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza (+1,6% complétait le trio de tête provisoire.

Le bon de jouissance Roche (+0,9%) ne déméritait pas non plus. Le laboratoire rhénan prévoit d'obtenir prochainement le feu vert nécessaire à la commercialisation d'une nouvelle formulation de l'Ocrevus contre la sclérose en plaques. La multinationale avait en outre revendiqué en fin de semaine dernière la mise au point d'un test sérologique pour le Covid-19.

Novartis (+0,7%) suivait à quelque distance, qui a réitéré son engagement à fournir à des fins de recherche des millions de doses d'hydroxychloroquine à travers le monde, pour en tester l'efficacité pour traiter la pneumonie virale. Il a aussi dévoilé l'acquisition d'un éditeur de logiciel en ophtalmologie. Le troisième et principal poids lourd Nestlé grignotait 0,3%.

Les bancaires étaient plus à la peine, écartelées entre UBS (-0,3%) et Credit Suisse (+0,2%). Julius Bär égarait 0,1%. Geberit (-0,5%) héritait de la lanterne rouge provisoire.



Sur le marché élargi, la nominative B du chimiste des péptides Bachem s'envolait de 86%, sans indication particulière. Le laboratoire zurichois Molecular Partners (+25%) a lancé en collaboration avec l'Office fédéral de la protection de la population le développement d'un traitement contre le Covid-19.



Le soufflé retombait par contre pour Relief Therapeutics (-36%), dont le cours avait repris des couleurs au gré d'une succession d'annonces similaires.

Idorsia s'appréciait de 7,6%, après avoir revendiqué un succès clinique dans le développement d'un traitement de l'insomnie.

Traités hors dividende de 3,75 francs pour Cembra Money Bank (-3,9% ou 3,70 francs), de 4,50 francs pour Rieter (-2,7% ou 2,40 francs) et de 7,50 francs pour BVZ (-0,5% ou 5 francs), ces valeurs se paraient logiquement de rouge.



Kudelski (+3,4% à 3,44 franc) avait par contre déjà comblé le trou laissé par les 10 centimes de rémunération à ses actionnaires. (AWP)