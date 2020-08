L’aéroport de Zurich plonge dans les chiffres rouges

vendredi, 21.08.2020

La pandémie de Covid-19 plombe l’aéroport de Zurich. À cause de l’absence de passagers et de la réduction des vols, son chiffre d’affaires s’est effondré de près de 50% en six mois.

L’exploitant de l’aéroport zurichois Flughafen Zürich a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre, pénalisé par les restrictions de voyages et les mesure sanitaires prises pour endiguer la pandémie de coronavirus. La performance financière sur l’ensemble de 2020 devrait être tout aussi difficile.

Plombé par l’absence de passagers et le quasi arrêt des vols au plus fort des mesures de confinement, le chiffre d’affaires total s’est effondré de 47,2% à 310,4 millions de francs entre janvier et fin juin, a précisé Flughafen Zürich vendredi dans un communiqué.

La rentabilité a aussi été lourdement affectée, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) chutant de 65,5% à 104,9 millions de francs. La marge afférente s’est effondrée de 17,8 points à 33,8%.

Sur la période sous revue, le groupe a inscrit une perte nette de 27,5 millions de francs, comparé à un bénéfice net de 143,4 millions au premier semestre 2019.

Espoir pour la fin d’année

Ces chiffres clés ont néanmoins largement dépassé les attentes des analystes interrogés par AWP. Ces derniers tablaient en moyenne sur des recettes de 289 millions de francs et un Ebitda hors dépenses liées à l’insonorisation de 60 millions, contre 103,3 millions réalisés.

L’introduction du chômage partiel et d’autres mesures ont permis de baisser les coûts de 10% à 15%, mais la direction table pour l’ensemble de l’année sur une perte nette.

Si l’activité internationale se reprend en fin d’année, Flughafen Zürich s’attend à comptabiliser au total 10 millions de passagers en 2020, après 31,5 millions accueillis l’année précédente.(ats)