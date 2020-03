LIVE: Relief Therapeutics veut tester un médicament contre le coronavirus

mardi, 17.03.2020

La pandémie de coronavirus a fait plus de 7000 morts dans le monde, notamment en Europe où le nombre de malades a explosé ces derniers jours. L'UE ferme à partir de mardi toutes ses frontières pour trente jours.

Le Tessin a fermé lundi soir cinq postes-frontières supplémentaires avec l'Italie. (Keystone)

10h: Le canton de Neuchâtel sollicite l'armée

Le canton de Neuchâtel a sollicité l'armée pour soulager son système sanitaire. Des hommes, du matériel et des véhicules ont été demandés et sont attendus d'ici à une semaine.

L'armée va faire son appréciation en fonction des demandes des autres cantons, le Tessin ayant déjà notamment requis de l'aide. "On espère qu'on fera partie de ceux "qui seront servis", a déclaré Alain Ribaux, conseiller d'Etat, sur RTN.

Le canton "espère avoir une réponse de l'armée le plus vite possible", a ajouté le conseiller d'Etat en charge de la justice et de la sécurité. Si l'armée ne devait pas répondre favorablement ou pas entièrement à la demande neuchâteloise, le canton devrait recourir à davantage de privés ou à des personnes astreintes à la protection civile.

09h40: Hotelplan continue de proposer des vacances à ses clients

Hotelplan Suisse a pris la décision de poursuivre ses activités et son programme de voyages, alors que les autorités fédérales ont recommandé lundi de s'abstenir de se déplacer pour des vacances, qualifiant l'épidémie du coronavirus de "situation extraordinaire".

Le voyagiste, qui appartient à la Fédération des coopératives Migros, part du principe que Berne n'a pas pour l'heure imposé d'interdiction de voyager aux Suisses. "Le Conseil fédéral a seulement recommandé aujourd'hui (lundi) à ses citoyens de s'abstenir de voyager. Une interdiction n'a pas été prononcée", a-t-il indiqué dans un communiqué publié lundi soir.

Daniel Bühlmann, responsable opérationnel d'Hotelplan, a précisé que pour le bien de ses clients son objectif est d'obtenir une clarification du gouvernement helvétique pour les voyages à l'étranger et le retour en terre suisse.

09h20: Airbus suspend quatre jours sa production

Airbus a annoncé mardi la "suspension temporaire" de sa production pendant quatre jours en France et en Espagne. L'opération doit permettre la mise en place de "conditions strictes" de sécurité pour assurer la santé des salariés face à l'épidémie de Coronavirus.

09h15: Relief Therapeutics veut tester un médicament contre le coronavirus

Relief Therapeutics veut lancer des études cliniques sur un de ses médicaments pour le traitement des problèmes respiratoires liés au coronavirus. La holding pharmaceutique genevoise compte lancer "en urgence" ces tests.

Relief prévoit une étude clinique de phase 2 sur le médicament RLF-100 (Aviptadil) pour le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) chez les patients atteints par le coronavirus Covid-19, selon un communiqué publié mardi.

09h: une aide de 45 milliards d'euros en France pour la "guerre économique"

Le gouvernement français a annoncé mardi une aide de 45 milliards d'euros pour aider les entreprises et les salariés dans la lutte contre le coronavirus qui est "aussi une guerre économique et financière".

Cette lutte "sera durable, elle sera violente (...) et cette guerre, elle doit mobiliser toutes nos forces", a dit le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au micro de la radio RTL.

Selon lui, le coronavirus va plonger la France dans la récession en 2020. Il a indiqué que le gouvernement tablait désormais sur un recul du produit intérieur brut (PIB) de 1%.

08h: Novavest reporte son assemblée générale en juin

La société immobilière Novavest Real Estate décidé de reporter de plusieurs mois son assemblée générale en raison de la pandémie de coronavirus. Initialement prévu le 25 mars, l'événement a été repoussé en juin.

Une date précise sera communiquée ultérieurement, a indiqué mardi la société zurichoise.

07h40: une seule contamination locale en Chine, 20 cas importés

La Chine a rapporté mardi un seul nouveau cas d'origine locale de contamination par le coronavirus, mais également 20 cas importés par des personnes entrées dans le pays.

Le seul cas indigène a été enregistré à Wuhan, la ville du centre du pays où l'épidémie est apparue à la fin de l'an dernier, selon le ministère de la Santé. Wuhan et sa province, le Hubei, ont été placés fin janvier en quarantaine, avec plus de 50 millions d'habitants coupés du monde.

07h30: la France confinée à son tour, l'Europe ferme ses frontières

La France, après l'Espagne et l'Italie, entre à son tour mardi en confinement général, et l'Europe ferme ses frontières pour freiner la propagation du coronavirus, qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé de "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque".

07h20: la Bourse des Philippines fermée jusqu'à nouvel ordre

La Bourse des Philippines a fermé mardi jusqu'à nouvel ordre. Elle est devenue la première place boursière mondiale à prendre une telle mesure en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

Le président philippin, Rodrigo Duterte, a ordonné lundi le confinement pour un mois des 55 millions d'habitants de Luzon, la plus grande île de l'archipel sur laquelle se trouve la capitale Manille. Les échanges sont suspendus à compter de mardi "jusqu'à nouvel ordre", afin de de se conformer aux ordres du président, a indiqué dans une note aux traders le président de la Bourse des Philippines, Ramon Monzon.

Selon l'agence Bloomberg News, M. Monzon a affirmé que cette suspension vise également "à assurer la sécurité des employés et des traders en raison de la hausse du nombre de cas du nouveau coronavirus". Le nombre de personnes diagnostiquées comme porteuses du virus aux Philippines a grimpé à 142 et le nombre de morts s'élève à 12.

07h10: Roche débute la livraison de tests pour le Covid-19 aux USA

Roche a débuté la livraison de tests pour le Covid-19 aux Etats-Unis. La livraison des premiers 400'000 tests a commencé vendredi passé, a précisé Roche lundi soir. Ils sont mis à disposition d'un réseau national d'hôpitaux et laboratoires.

Les tests Cobas SARS-CoV-2 pour la maladie due au Covid-19 ont été autorisés la semaine passée par l'autorité sanitaire américaine FDA. Roche prévoit de fournir 400'000 tests par semaine afin de permettre de réaliser des tests dans de gros volumes.

07h: postes-frontières supplémentaires fermés au Tessin

Le Tessin ferme cinq postes-frontières supplémentaires avec l'Italie, a annoncé le canton lundi soir. Il s'agit de passages mineurs, qui s'ajoutent aux neuf postes déjà fermés depuis la semaine dernière pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Cette mesure va canaliser le trafic automobile vers les plus grands passages à la frontière, ce qui permet à l'Administration fédérale des douanes de mieux assumer son mandat de contrôle, expliquent les autorités tessinoises.

La frontière avec l'Italie reste ouverte pour les quelque 70'000 travailleurs frontaliers.