LIVE: l'Italie demande une coordination européenne face au coronavirus

lundi, 16.03.2020

La pandémie de coronavirus a déjà fait plus de 2000 décès en Europe. Les banques centrales et les gouvernements prennent des mesures. Le suivi en direct.

10h: l'impact du coronavirus sur l'économie déjà estimé à un demi-milliard au Tessin

A l'heure actuelle, l'impact sur l'économie de la crise liée à la propagation du coronavirus est difficile à chiffrer au vu des incertitudes toujours nombreuses, mais pour les entreprises au sud du Gothard, le pire reste à venir, à en croire les responsables des faîtières locales.

"Une estimation des dommages est encore prématurée, mais certains scénarios faisant état d'un demi-milliard de francs sur une période de quelques semaines commencent à être réalistes", prévient lundi depuis les colonnes du Corriere del Ticino le directeur de l'Association des industries tessinoises (Aiti) Stefano Modenini.

09h50: Air France-KLM prévoit de réduire son offre de 70 à 90%

Le groupe Air France-KLM va réduire son activité de 70% à 90% lors des deux prochains mois au moins, en raison des restrictions de déplacement et de la baisse de la demande face à la propagation du coronavirus, selon un communiqué lundi.

A l'ouverture de la Bourse de Paris, le titre d'Air France-KLM dévissait de plus de 17%.

09h35: élèves à la maison jusqu'à l'été: pas exclu

La situation en lien avec le coronavirus est "très sérieuse. Plus rien n'est à exclure", a déclaré la conseillère d'Etat neuchâteloise Monika Maire-Hefti. Y compris que les élèves restent à la maison jusqu'aux vacances d'été.

"Il faut y aller étape par étape. La première court jusqu'au 30 avril. Si elle se prolonge, on informera assez tôt les parents et les communes", a ajouté la cheffe du Département de l'éducation et de la famille du canton de Neuchâtel, dans une interview accordée lundi à Arcinfo.

"Pour le moment, on garde le calendrier pour les examens mais la situation peut évoluer. La décision sera fédérale. Pour les vacances d'été, ce n'est pas une option de les retarder", a conclu Monika Maire-Hefti.

09h30: les compagnies américaines réduisent drastiquement leurs vols

Les compagnies aériennes américaines ont annoncé des réductions drastiques de leurs plans de vol, en réponse à l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, qui sera étendue lundi soir au Royaume-Uni et à l'Irlande, afin de contenir l'épidémie de nouveau coronavirus.

09h20: la Banque du Japon muscle ses rachats d'actifs

La Banque du Japon (BoJ) a décidé lundi lors d'une réunion d'urgence de nettement renforcer sa politique de rachats d'actifs, pour tenter de contenir l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie et la stabilité financière du pays.

La BoJ n'a pas modifié son taux sur les dépôts des banques auprès d'elle, déjà négatif (-0,1%). Mais elle a nettement augmenté ses objectifs annuels pour certains de ses rachats d'actifs, destinés à stabiliser les marchés financiers.

Son objectif annuel de rachats de fonds négociés en Bourse (ETF) a été ainsi doublé à 12'000 milliards de yens (110 milliards de francs), contre 6000 milliards de yens précédemment, selon un communiqué.

09h10: l'Italie demande "une coordination européenne"

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à "une coordination européenne" dans les domaines de la santé et de l'économie pour affronter le coronavirus, avertissant que son pays n'avait pas "encore atteint le pic" de contagions.

09h: MGM ferme ses 13 casinos et hôtels de Las Vegas

New York New York, Mandalay Bay, Bellagio... : le groupe MGM Resorts a annoncé dimanche la fermeture temporaire des 13 casinos et hôtels qu'il possède à Las Vegas, face à la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Les casinos seront fermés à partir de lundi, suivis par les hôtels. L'ensemble des établissements seront fermés à partir de mardi, pour une durée indéterminée, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le groupe ne propose ainsi plus de réservations pour des séjours avant le 1er mai.

07h25: Flughafen Zürich reporte son assemblée générale

L'exploitant de l'aéroport zurichois, Flughafen Zurich, a annoncé lundi le report de son assemblée générale annuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

07h20: programme de rachat d'actions contaminé par le coronavirus

Les incertitudes liées à la propagation du coronavirus ont amené Sonova à suspendre dès ce lundi son actuel programme de rachat d'actions.

06h20: les banques centrales se mobilisent

Les principales banques centrales mondiales, dont la BNS, ont lancé dimanche soir une action concertée pour rassurer les marchés face aux craintes générées par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 2000 décès en Europe et plus de 6000 dans le monde.