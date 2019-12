Les sites internet de jeux d'argent illégaux sont désormais bloqués en Suisse

La nouvelle loi sur les jeux d'argent interdit de proposer des jeux d'argent depuis l'étranger et prévoit des sanctions pénales. Deux listes noires de sites internet étrangers bloqués ont déjà été publiées.

Le blocage des sites interdits est toutefois relativement simple à contourner.(Keystone)

Malgré des difficultés techniques initiales, les sites illégaux de jeux d'argent en ligne sont désormais bien bloqués. Ils ne sont cependant pas systématiquement redirigés vers la page d'information "Stop!" de la Commission fédérale des maisons de jeux.



La nouvelle loi sur les jeux d'argent interdit de proposer des jeux d'argent depuis l'étranger et prévoit des sanctions pénales. Deux listes noires de sites internet étrangers bloqués ont déjà été publiées. Une troisième doit paraître avant la fin de l'année.



"Au début, certains fournisseurs ont rencontré des difficultés techniques", a concédé Marjorie Perusset, porte-parole de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ). La situation s'est cependant calmée et aucun nouveau problème n'est survenu.



Plusieurs tests de Keystone-ATS ont confirmé le bon fonctionnement du blocage depuis peu. Les offres, répertoriées sur les listes noires, ne sont plus accessibles. Selon les configurations du navigateur utilisé, la redirection vers la page "Stop!" de la CFMJ ne se fait cependant pas.



Le joueur y est informé que la page demandée contient des offres de jeux d'argent non autorisées en Suisse. "Il n'existe aucune garantie d'une exploitation du jeu sûre, transparente et socialement responsable", peut-on lire. L'accès est donc bloqué. Parallèlement, le joueur se voit proposer des offres légales.



Le blocage des sites interdits est toutefois relativement simple à contourner. Selon une étude de l'université de Berne, 250 millions de francs joués en Suisse finissent chaque année dans les poches d'opérateurs étrangers.(ats)