Le nouveau billet de 20 francs en circulation dès le 17 mai

jeudi, 15.12.2016

La nouvelle coupure sera présentée lors de la prochaine conférence de presse de la Banque nationale suisse (BNS) le 10 mai 2017.

Le nouveau billet de 20 francs sera mis en circulation le 17 mai 2017. Il succédera au billet de 50 francs et précédera celui de 10 francs.

Le nouveau billet de 20 francs sera mis en circulation le 17 mai 2017. Il succédera au billet de 50 francs et précédera celui de 10 francs.



La nouvelle coupure sera présentée lors de la prochaine conférence de presse de la Banque nationale suisse (BNS) le 10 mai 2017, a indiqué jeudi à Berne Fritz Zurbrügg, vice-président de la Direction générale. Une semaine plus tard, les billets seront émis de manière continue.



Concernant le premier billet de la série, celui de 50 francs, mis en circulation en avril dernier, il a été majoritairement bien accueilli, a précisé M. Zurbrügg. Un peu plus de six mois après son émission, les deux tiers environ des billets de 50 francs de l'ancienne série ont déjà été échangés.



La date de l'émission du billet de 10 francs n'est pas encore connue. La nouvelle coupure devrait être mise en circulation dès l'automne, a seulement indiqué M. Zurbrügg. - (awp)