Saurez-vous relever le Léman Express Challenge?

jeudi, 12.12.2019

La nouvelle app des CFF vise à familiariser les voyageurs avec le nouveau réseau: ils y découvrent les 45 gares situées des deux côtés de la frontière, tout en s’amusant et en gagnant des prix.

SM



Avec leur application, les CFF invitent les passagers à se balader virtuellement à travers le tracé du nouveau Léman Express. Dès quinze défis relevés avec succès, les pendulaires peuvent prétendre participer au tirage au sort du concours.

A partir de dimanche, les usagers pourront embarquer sur le Léman Express, le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe. Mais dès aujourd’hui, ils ont la possibilité de découvrir les 230 kilomètres de rails reliant Coppet à Evian-les-Bains, Saint-Gervais-les-Bains ou Annecy à l’aide d’un jeu concours: le Léman Express Challenge. Supportée par une application éponyme, cette compétition propose aux les navetteurs de s’aventurer – virtuellement – dans les 45 gares situées dans les cantons de Vaud et de Genève ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Ain et la Haute-Savoie.

«L’idée à la base de ce jeu gratuit, lancé à l’occasion du premier jour des festivités d’inauguration du réseau, est celle de familiariser les utilisateurs avec la nouvelle offre», explique Ottavia Masserini, porte-parole des CFF. L’objectif est tout particulièrement d’inviter les pendulaires helvétiques à s’intéresser aux destinations françaises, et inversement, sur un mode ludique. «L’application leur propose d’entreprendre un voyage à la découverte du réseau. En passant par des gares virtuelles et en y relevant différents défis, les participants pourront gagner des prix tels que des cartes journalières ou un abonnement général (AG).» Si les CFF ont en ligne de mire de faire circuler les voyageurs sur leurs lignes, il leur est aussi tout à fait possible de jouer directement depuis leur salon.



L’application est disponible sur l’Apple Store et Google Play. Elle propose des jeux pour tous les âges comme des puzzles, des memorys, des exercices de conduite de train, des questions de culture, d’histoire ou de tourisme notamment. En relevant les mini-défis de chaque station du Léman Express, les passagers remporteront des points. Plus ils en cumuleront, plus ils auront de chance de gagner des lots importants. Outre l’AG qui est le premier prix, les CFF mettent par exemple en jeu des abonnements, des repas dans des restaurants du Grand Genève, divers bons et des maquettes de trains Léman Express.

Lancé ce jeudi, le concours se terminera le 31 janvier 2020. L’application restera néanmoins en ligne jusqu’au 30 du mois de juin suivant, pour ceux qui souhaitent continuer leurs découvertes du Grand Genève.

Le Léman en fête

Inauguré officiellement par les CFF et la SNCF lors d’une cérémonie ce jeudi, le plus grand réseau express régional (RER) transfrontalier d’Europe sera mis en service dimanche, un convoi partant de Coppet à 5h04 et un autre d’Annemasse à 5h05. Sur place, les premiers voyageurs seront accueillis par du café et des viennoiseries.

Durant tout le week-end, plus 100 animations seront proposées aux navetteurs, dans 25 stations du réseau. Les deux pôles d’activités principaux seront la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives. Dans la première, un Léman Village sera installé dans le hall historique, exposant l’impact de la nouvelle offre en termes de mobilité, de loisirs et de vie pratique. Dans la seconde, un mini festival proposera musique, arts de la rue, cirque et ateliers pour tout public. En début de soirée, la façade du Théâtre de la Comédie s’animera grâce à une projection lumineuse et sonore. Le programme complet des festivités est disponible sur le site du Léman Express.