Actelion à la peine après le renoncement de Johnson & Johnson

mercredi, 14.12.2016

La nominative Actelion avait du plomb dans l'aile mercredi matin, après que le géant américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé avoir jeté l'éponge dans ses projets d'acquisition du laboratoire d'Allschwil.

En l'absence d'informations concrètes, les rumeurs vont bon train. En plus de celle faisant état de l'intérêt de Sanofi, une autre circule à propos d'une prise de participation stratégique de Roche.

Vers 10h10, l'action Actelion plongeait de 7,0% à 194,00 CHF, alors que l'indice SMI des valeurs vedettes se délestait de 0,22%. Depuis l'annonce fin novembre des pourparlers entamés entre Actelion et J&J, le titre avait pris plus d'un tiers, marquant un plus haut historique à 214,50 CHF lundi dernier.



Stefan Schneider, de la banque Vontobel, se dit peu surpris du retrait de J&J et suppute, comme le "Wall Street Journal", que l'acquéreur potentiel est le français Sanofi, culturellement plus proche d'Actelion que l'américain. Toutefois, même si cela semble attester la thèse du quotidien américain, en l'absence d'information concrète, l'expert préfère s'en tenir à "neutral".



Du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Sibylle Bischofberger observe que la marmite à rumeurs continue de bouillonner, et évoque le risque de voir le titre sérieusement battre de l'aile si aucune transaction ne venait à se concrétiser. L'analyste souligne le caractère "spéculatif" et "risqué" de l'action, tributaire des rumeurs, et recommande de "pondérer au marché".



Pour les analystes de Standard & Poor's (S&P) les chances de voir une transaction aboutir sont plus que jamais incertaines, le groupe rhénan exigeant une forte prime par rapport au cours de Bourse, pourtant déjà élevé. Au niveau du ratio cours sur bénéfice, Actelion est évalué 80% plus haut que Sanofi et le prix estimé de 250 CHF par action correspond à une différence de 110%. L'agence de notation a donc dégradé sa recommandation à "sell", contre "hold" précédemment.



Les analystes d'UBS estiment que la confiance élevée affichée par la direction d'Actelion dans son pipeline de produits a constitué un obstacle lors des tractations. La fin des discussions pourrait s'expliquer par l'attitude des dirigeants du laboratoire rhénan, qui ont toujours affirmé que la meilleure manière de générer de la valeur actionnariale passait par le développement de nouveaux médicaments. Et c'est précisément la valorisation du pipeline qui constitue une pomme de discorde avec tout acquéreur potentiel, selon la banque aux trois clés.



En l'absence d'informations concrètes, les rumeurs vont bon train. En plus de celle faisant état de l'intérêt de Sanofi, une autre circule à propos d'une prise de participation stratégique de Roche. En effet, Actelion parle d'une "transaction stratégique", sans jamais évoquer la vente de l'entreprise.



Sollicitée par AWP, une porte-parole de Roche n'a pas souhaité commenter. - (awp)