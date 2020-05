Edmond de Rothschild nomme un chef de l'investissement pour la banque privée

jeudi, 07.05.2020

La nomination d'un CIO global répond à un besoin de solides compétences en matière d'investissement et des solutions innovantes dans un environnement de plus en plus complexe, indique l'établissement.

Lars Kalbreier travaillait depuis 2017 chez Vontobel à Zurich en qualité de CIO global de la gestion de fortune et responsable des investissements thématiques.

Le groupe genevois Edmond de Rothschild renforce son unité de banque privée avec la création d'un poste de directeur de l'investissement (CIO) global. Lars Kalbreier va assumer ces nouvelles fonctions en octobre.

Lire l'entretien avec Christophe Caspar, global head de l’asset management du groupe

La nomination d'un CIO global répond à un besoin de solides compétences en matière d'investissement et des solutions innovantes dans un environnement de plus en plus complexe, indique l'établissement jeudi.

Lars Kalbreier travaillait depuis 2017 chez Vontobel à Zurich en qualité de CIO global de la gestion de fortune et responsable des investissements thématiques. Il a auparavant effectué l'essentiel de son parcours professionnel chez Credit Suisse, dans différents postes à responsabilité.

M. Kalbreier intégrera les comités exécutifs des unités de gestions de fortune et d'actifs. Il sera sous la responsabilité de Christophe Caspar, chef de la gestion d'actifs pour le groupe Edmond de Rothschild.(AWP)