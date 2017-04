Tentative de renforcement de position dans une structure complexe

lundi, 03.04.2017

La multiplication par quatre du capital-actions de Highlight Event and Entertainment (HE&E, l'ex-Escor) vise à augmenter sa part dans Constantin Medien.

Christian Affolter



C'est l'une des luttes les plus acharnées dans lesquelles se trouvent impliquées des sociétés cotées sur le marché suisse. Elle n'a pratiquement plus rien à voir avec l'ancienne activité du fribourgeois Escor, fabricant d'automates de jeu et opérateur de jeux de casino, dont Highlight Event and Entertainment basée à Pratteln a repris la cotation en 2012. Cette dernière, contrôlée depuis février 2016 par le président désigné du FC Bâle dès début juin 2017 Bernhard Burgener, joue un rôle toujours plus important dans la lutte concernant l'orientation stratégique du groupe allemand Constantin Medien.

Le communiqué diffusé ce matin affiche clairement l'objectif de la multiplication par quatre du capital-actions de Highlight Event and Entertainment: la part de Constantin Medien directement détenue par cette société devrait augmenter de 13,65% à 29,76%. Ce qui permettrait à Bernhard Burgener de réaliser des avancées dans sa lutte contre Dieter Hahn, ancien bras droit de Leo Kirch (Sat.1), qui veut céder la partie cinéma de ce groupe (Constantin Film), pour se concentrer sur les chaînes de télévision sportive et la commercialisation de droits à des événements sportifs, dont notamment le mandat exclusif de l'UEFA pour la Ligue des Champions et pour l'Europa League.

