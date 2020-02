Coronavirus: Roche doute du potentiel de ses antigrippaux

vendredi, 31.01.2020

La multinationale Roche a indiqué que sa palette de traitements antigrippaux ne sera probablement pas efficace contre le coronavirus.

Roche offre néanmoins à l'OMS et ses partenaires son expertise et ses conseils sur ce nouveau coronavirus.(Keystone)

Roche prévient vendredi que sa palette de traitements antigrippaux, conçus pour combattre des formes spécifiques de virus, ne sera probablement pas efficace contre l'épidémie de coronavirus pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de déclarer une urgence sanitaire internationale.



Revendiquant une expérience poussée dans les maladies infectieuses, Roche offre néanmoins à l'OMS et ses partenaires son expertise et ses conseils sur ce nouveau coronavirus.



La multinationale rappelle au passage collaborer déjà avec les autorités chinoises pour promouvoir l'accès à des tests de dépistage et fournir du matériel médical et des fonds aux régions touchées par l'épidémie.(awp)