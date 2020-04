Coronavirus: Roche espère pouvoir lancer un test sérologique début mai

vendredi, 17.04.2020

La multinationale pharmaceutique Roche Roche prévoit de lancer un test sérologique Covid-19 au début du mois de mai.

Roche a mis au point un test sérologique spécifique qui permet de détecter les anticorps développés par le système immunitaire a posteriori. (Keystone)

Roche a mis au point un test sérologique spécifique pour le dépistage à posteriori du Sars-cov-2, le virus à l'origine du Covid-19. Le laboratoire rhénan espère décrocher le label CE de conformité européenne et négocie une autorisation d'urgence avec le régulateur aux Etats-Unis, de manière à pouvoir proposer ce produit début mai.



Ce test de la gamme Elecsys, dit «sérologique», permet de détecter les anticorps développés par le système immunitaire en réponse à cette forme de pneumonie virale et pourrait ainsi aider à déterminer une éventuelle immunisation contre une nouvelle contamination, précise le communiqué diffusé vendredi. Généralement, ce type de tests fonctionnent via une analyse sanguine et mettent en évidence, ou non, des indices de présence d'agents pathogènes dans l'organisme.



Roche rappelle au passage avoir déjà lancé mi-mars un test de diagnostic classique permettant de dépister une infection active. (AWP)

