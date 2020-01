Roche étend une collaboration avec Amunix en dehors de l'oncologie

vendredi, 10.01.2020

La multinationale pharmaceutique Roche a acquis une nouvelle licence auprès du californien Amunix Pharmaceuticals pour l'utilisation de la plateforme Xten de ce dernier.

La nouvelle licence permettra à Roche de travailler à la découverte et au développement de traitements, en dehors du domaine oncologique.(Keystone)

Dans le cadre de l'extension de sa licence avec Amunix Pharmaceuticals, le colosse rhénan Roche versera un paiement initial de 40 millions de dollars, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à un milliard et demi de dollars en fonction du franchissement de jalons d'étapes et commerciaux.



Roche employait déjà cette plateforme technologique pour étendre la demi-vie de certains médicaments, rappelle Amunix dans son communiqué. La nouvelle licence permettra au laboratoire bâlois de travailler à la découverte et au développement de traitements, en dehors du domaine oncologique.(awp)