Devises: l'euro en légère baisse face au dollar

mardi, 03.01.2017

La monnaie unique européenne valait 1,0481 dollar contre 1,0487 dollar lundi.

La monnaie unique européenne valait 1,0481 dollar contre 1,0487 dollar lundi.

L'euro baissait légèrement mardi face au dollar dans un marché sans direction après les prises de bénéfices des investisseurs à la fin de l'année.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0481 dollar contre 1,0487 dollar lundi vers 10H00 GMT.

La monnaie unique européenne se stabilisait face à la monnaie nippone, à 123,16 yens pour un euro contre 123,14 yens la veille.

Le dollar montait face à la devise japonaise, à 117,51 yens contre 117,43 yens lundi.

"Les marchés des changes ne devraient pas prendre de direction claire avant la publication d'indicateurs américains importants cette semaine", a indiqué à l'agence Bloomberg News Masoor Mohiuddin, stratégiste de NatWest Markets à Singapour.

Les investisseurs attendent la publication mercredi des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), puis de l'indice d'activité dans le secteur des services (ISM) jeudi, et surtout des chiffres mensuels de l'emploi américain vendredi.

Le dollar a progressé de plus de 6% face à l'euro depuis le début du mois de septembre et d'environ 3% sur l'année.

De son côté, l'euro souffre face au dollar du lent resserrement monétaire engagé par la Fed, alors que les autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE), continuent d'afficher leur volonté de maintenir leurs politiques monétaires largement accommodantes.

Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie européenne, à 85,21 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,2300 dollar.

La devise suisse était quasiment stable face à l'euro, à 1,0715 franc pour un euro, et baissait face au dollar, à 1,0223 franc pour un dollar.

La devise chinoise valait 6,9548 yuans pour un dollar contre 6,9450 yuans lundi à 10H00 GMT. (awp)