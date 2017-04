L'euro se stabilise face au dollar

mardi, 11.04.2017

La monnaie unique était tombée lundi à 1,0570 dollar, son niveau le plus bas en plus d'un mois.

L'euro se stabilisait face au dollar mardi, dans un marché aux échanges limités sur fond d'actualité économique faible et de prudence en raison d'un regain d'inquiétude géopolitique.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,0601 dollar contre 1,0596 dollar lundi vers 21H00 GMT. La monnaie unique était tombée lundi à 1,0570 dollar, son niveau le plus bas en plus d'un mois.

La monnaie européenne baissait face à la monnaie nippone, à 117,32 yens pour un euro - atteignant même vers 07H05 GMT 116,88 yens, son niveau le plus faible depuis mi-novembre dernier, contre 117,50 yens la veille.

Le dollar aussi perdait du terrain face à la devise japonaise, à 110,68 yens pour un dollar contre 110,89 yens lundi.

"La quête de sécurité se poursuit car les inquiétudes géopolitiques continuent d'occuper les gros titres de la presse de par le monde, du fait des tests de missiles en Corée du Nord, de la frappe américaine en Syrie et la montée du soutien pour (le candidat de la gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon dans la course à la présidentielle en France", dont le premier tour aura lieu dans moins de deux semaines, a relevé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Les derniers sondages montrent que le centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite et anti-européenne Marine Le Pen sont au coude à coude et cela inquiète les investisseurs, selon des analystes.

Les enquêtes d'opinion témoignent aussi d'une forte dynamique du candidat de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, dont le ton est plutôt défiant envers l'Union européenne (UE).

Les cambistes se détournaient ainsi mardi de la monnaie unique européenne au profit des valeurs refuge que représentent à leurs yeux le franc suisse et le yen.

Et "l'euro devrait rester sous pression alors que le premier tour du scrutin approche", a relevé Phil McHugh, analyste chez Currencies Direct.

Outre les incertitudes politiques en France et par extension en Europe, "la menace d'une action militaire à la fois au Proche-Orient (après les frappes américaines sur la Syrie la semaine dernière, NDLR) et contre la Corée du Nord assombrit les marchés", a ajouté Tony Cross, analyste chez TopTradr.

La Corée du Nord a dénoncé mardi le déploiement "insensé" d'un groupe aéronaval américain vers la péninsule coréenne, en se disant prête à la "guerre".

Sur le plan économique, la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen, s'exprimant lundi sur la conjoncture américaine, a assuré que l'économie des États-Unis était "plutôt solide", ce qui conforte les investisseurs sur la poursuite de la baisse des taux d'intérêt américains et favorise le billet vert.

A la mi-mars, la Fed avait décidé de relever une nouvelle fois ses taux face à l'amélioration de l'économie américaine.

Par ailleurs, selon certains analystes, la semaine devrait rester calme en matière d'échanges alors que le week-end de Pâques commencera vendredi par un jour de fermeture sur de nombreuses places financières mondiales qui resteront également closes lundi.

Vers 09H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie européenne, à 85,30 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,2414 dollar pour une livre.

La devise suisse montait légèrement face à l'euro, à 1,0679 franc pour un euro, après avoir atteint vers 07H45 GMT 1,0667 franc, son niveau le plus fort en cinq semaines et demie. La monnaie suisse s'appréciait également face au billet vert, à 1,0074 franc pour un dollar.

La devise chinoise tentait de se reprendre face au dollar, à 6,9016 yuans pour un dollar contre 6,9030 yuans lundi à 15H30 GMT, son niveau le plus faible à la fin des échanges en trois semaines.

L'once d'or valait 1.256,94 dollars contre 1.250,05 dollars lundi soir.

Cours de mardi

-------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0601 1,0596

EUR/JPY 117,32 117,50

EUR/CHF 1,0679 1,0688

EUR/GBP 0,8530 0,8536

USD/JPY 110,68 110,89

USD/CHF 1,0074 1,0087

GBP/USD 1,2414 1,2412