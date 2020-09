La Mobilière investit 50 millions dans Carvolution

vendredi, 04.09.2020

La Mobilière va investir 50 millions de francs dans Carvolution, l'un des leaders du marché suisse des abonnements dans le secteur de l'automobile.

L'équipe Carvolution. Bernhard Drüner, Christian Räber, Léa Miggiano, Luis Wittwer, Adrian Boos.

Grâce à un investissement de 50 millions de francs de La Mobilière, Carvolution sera en mesure d'agrandir sa flotte de véhicules et de donner un coup d'accélérateur à sa croissance actuelle.



Alors que l'industrie automobile est confrontée à des fermetures d'usines et des chiffres de vente médiocres en raison de la pandémie de coronavirus, le marché des abonnements automobiles, en revanche, est en pleine reprise, a affirmé La Mobilière.



Ainsi, la jeune pousse Carvolution, dont le siège se trouve à Bannwil dans le canton de Berne, témoigne d'une croissance de plus de 210% par rapport à l'année précédente. Elle vend aujourd'hui sept fois plus d'abonnements de voitures en une seule journée que pendant le confinement.



Avec d'autres investisseurs institutionnels et privés, La Mobilière avait déjà participé à un tour de financement de Carvolution en novembre dernier, au terme duquel l'entreprise bernoise avait encaissé plus de 11 millions de francs.(AWP)

