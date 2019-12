La Mobilière investit dans Sobrado

La Mobilière devient le troisième assureur de référence du développeur de logiciels zurichois Sobrado.

La Mobilière a pris une participation dans le développeur de logiciels dédiés à l'assurance Sobrado et devient ainsi son troisième actionnaire de référence, après Swiss Life et Axa. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués dans le communiqué publié mercredi.

En même temps que la Mobilière, Kessler & Co, une société zurichoise de courtage en assurances, a aussi pris une participation dans l'entreprise technologique. Par ailleurs dans le cadre de l'ouverture complète du capital de Sobrado, annoncée pour 2020, la possibilité sera offerte à tous ses clients de devenir actionnaires de la société, indique mercredi un communiqué.

Fondée en 2011 à Zurich, Sobrado Software est devenue la principale plateforme en Suisse pour les transactions entre courtiers et assureurs et s'impose dans la branche comme un canal de communication majeur, affirme le communiqué.

En outre, dans le cadre de la collaboration récemment annoncée entre Sobrado et l'association IG B2B for Insurers + Brokers, les actionnaires de référence du zurichois soutiennent la mise en place d'EcoHub, la nouvelle plateforme de branche en ligne d'IG B2B, centralisée et indépendante.

Cette dernière proposera un large éventail d'offres novatrices de fournisseurs spécialisés, comme Sobrado, et profitera à l'ensemble de la branche de l'assurance et de la prévoyance. (awp)