5G: battage publicitaire ou réelle opportunité d’investissement?

jeudi, 09.07.2020

La mise en place du nouveau standard de la téléphonie mobile prendra du temps. Ce ne sera pas une révolution aussi instantanée que certains l’espèrent.

Philip Rae*



L’impact de la 5G sur un lar­ge éventail de secteurs devrait être plus important que celui des générations précédentes de la télécommunication mobile.

La 5G, c’est bien plus qu’un téléchargement plus rapide. Elle permet de réduire le temps de latence, d’augmenter la capacité du réseau et de prolonger considérablement l’autonomie de la batterie. L’impact initial sera progressif. La plupart des pays ne déploient pas encore activement l’infrastructure 5G.

La 5G est un réseau ultra-performant en raison de sa haute fréquence, mais ses longueurs d’onde plus courtes sont plus facilement absorbées par les objets, ce qui signifie que le signal 5G traverse difficilement les bâtiments et qu’il est même absorbé par les plantes et la pluie. La mise en place du système 5G prendra du temps. Ce ne sera pas une révolution aussi instantanée que certains l’espèrent.

Dans tous les secteurs, la 5G devrait conduire à une multitude d’innovations. Dans le domaine de la santé, elle permettrait non seulement des consultations en ligne avec les médecins, mais aussi la surveillance de l’état de santé et la chirurgie à distance. Dans le secteur de l’énergie, la 5G faciliterait l’inspection ou la réparation à distance des installations, et des réseaux intelligents. Ensuite, les services bancaires par téléphone pourraient aussi en bénéficier.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée ont un potentiel extraordinaire pour la maintenance des installations industrielles, car elles pourraient améliorer leur efficacité grâce à des réparations plus rapides. Où se trouvent les opportunités? Un certain nombre de sociétés cotées appartiennent à la catégorie des «activateurs de la 5G». Elles sont non seulement positionnées pour profiter de la croissance associée à la 5G, mais également des tendances de croissance séculaire plus larges autour de la perturbation numérique.

Nous pensons que bon nombre de ces sociétés représentent actuellement des opportunités d’investissement intéressantes pour une croissance future à long terme.

Même si les entreprises qui seront les «utilisateurs» finaux de la 5G représentent une réelle oppor-tunité révolutionnaire, ce segment en est encore à ses balbutiements. Il faut être très prudents quant à la manière d’investir dans la 5G et, c’est la raison pour laquelle le concept d’un axe investis-sement étroit dans la 5G a un attrait limité. La possibilité d’investir avec flexibilité dans un large éventail de projets et de garantir l’évolution de chaque projet d’investissement au fil du temps au même rythme que l’opportunité d’investissement, constitueront vraisemblablement une approche plus solide pour profiter de cette tendance prometteuse. Trois niveaux de bénéficiaires de la 5G