Sébastien Buemi devient l'ambassadeur de Mood

mardi, 07.02.2017

La marque Mood a annoncé s'allier avec le pilote suisse Sébastien Buemi, double champion du monde de Formule E.

Pour démarrer cette collaboration, deux collections ont été créées spécialement à l’effigie de Sébastien Buemi.

Sébastien Buemi et Mood s’allient officiellement. "Plus qu’un simple partenariat, c’est un mariage de passion entre le double champion du monde de Formule E (électrique) et Mood qui commence en ce début d’année 2017", se réjouit la marque suisse de bagues interchangeables dans un communiqué.

Pour démarrer cette collaboration, deux collections ont été créées spécialement à l’effigie de Sébastien Buemi. Le première, limitée et numérotée, est en cours de développement et sera réalisée avec une partie de la voiture avec laquelle le pilote est devenu champion du monde de Formule E. Fait de carbone, chaque anneau sera unique.

Certaines seront noires unies, la couleur du carbone, et d’autres auront de la couleur grâce aux autocollants de la Formule E de l’écurie Renault e.dams, précise le communiqué.

La seconde collection, est, elle, non limitée. Entièrement en argent, l’addon a été travaillé et gravé pour qu’il ressemble comme deux gouttes d’eau à un pneu, et pas n’importe lequel. Il a été dessiné avec le profil exact des pneus de la voiture de Sébastien Buemi. Réalisé selon la technique de la cire perdue, l’anneau aura ce grain et ces aspérités si spécifiques à cette technique.