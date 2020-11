Swatch Group: victoire judiciaire contre le pilote de F1 Lewis Hamilton

lundi, 23.11.2020

La marque de montres Hamilton existait en Europe déjà bien avant la naissance du coureur automobile.

Swatch Group a eu gain de cause dans le litige portant sur la marque Hamilton en Europe. (Keystone)

Le groupe horloger Swatch a remporté une victoire judiciaire dans le cadre d'une dispute l'opposant au pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Ce dernier s'était opposé en novembre 2017 à l'enregistrement en Europe de la marque Hamilton International, dont les montres ont été portées notamment par Elvis Presley et Marlene Dietrich.

Dans son arrêt, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) a rejeté les prétentions de la société 44IP - en référence au numéro du désormais septuple champion du monde - arguant que la marque contestée consiste en un seul mot,

"Hamilton", et non "Lewis Hamilton". L'Euipo a en outre souligné que la marque horlogère - fondée aux Etats-Unis en 1892 et qui fait partie du groupe Swatch depuis

1985 - vend des garde-temps à son nom depuis bien avant la naissance du coureur automobile, et que le propriétaire de la marque en Europe n'a pas fait preuve de "mauvaise foi", dans la mesure où il a démontré une "activité économique significative dans le domaine horloger depuis 1892".

Sollicité lundi par AWP, le groupe horloger biennois a indiqué n'avoir "aucun commentaire à apporter à ce propos".L'Euipo - qui s'est également fendu d'un "no comment" - a condamné 44IP à verser à la partie adverse la somme de 1000 euros pour les frais d'appel et d'annulation. (awp)