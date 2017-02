Bühler: ventes et commandes en hausse, bénéfice stable

mercredi, 08.02.2017

La marge Ebitda de Bühler a diminué à 7,1% après 7,3% en 2015. Les deux unités Grains & Food et Advanced Materials ont contribué à la croissance.

L'entreprise a consacré l'an dernier 109 millions de francs à la recherche et au développement, en hausse de 6,9% sur un an et représentant une part de 4,4% du chiffre d'affaires.

Le groupe technologique saint-gallois Bühler a dégagé un bénéfice net stable à 143 millions de francs en 2016. Le chiffre d'affaires a gagné 2% à 2,45 milliards de francs et les entrées de commandes 3% à 2,54 milliards, a précisé l'entreprise, mercredi dans un communiqué.



La marge Ebitda a diminué à 7,1% après 7,3% en 2015. Les deux unités Grains & Food et Advanced Materials ont contribué à la croissance. Le secteur des services a progressé de 7% à 578 millions de francs, soit une part de 24% au chiffre d'affaires total, en hausse de deux points de pourcentage. Sur le plan régional, la croissance enregistrée aux Amériques, en Europe et en Chine a plus que compensé le recul au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du sud-est.



L'entreprise a consacré l'an dernier 109 millions de francs à la recherche et au développement, en hausse de 6,9% sur un an et représentant une part de 4,4% du chiffre d'affaires.



Le groupe estime être bien positionné sur le plan financier. Malgré des investissements de 71 millions de francs, les liquidités nettes ont progressé de 18% à 462 millions. Le taux de fonds propres a atteint 47 (46)% et l'entreprise est libre de dette. La profitabilité nette (RONOA) s'est établie à 19% après 22% en 2015.



Pour ce qui est de 2017, Bühler veut continuer d'augmenter ses ventes et sa rentabilité. La dynamique des marchés et les tendances technologiques ainsi que les évolutions et les conditions politiques régionales rendent difficiles des prévisions sur la marche des affaires. - (awp)