Adecco revoit à la hausse ses prévisions de rentabilité

mardi, 01.12.2020

La marge brute opérationnelle d'Adecco doit s'inscrire dans un couloir de 3 à 6%, contre 2,5% à 5% sur la période 2017-2020.

La multinationale zurichoise vise notamment des gains de parts de marchés. (Keystone)

Le géant du placement de personnel Adecco présente sa nouvelle feuille de route à moyen terme en préambule à sa journée dédiée aux investisseurs mardi. La marge brute opérationnelle (Ebita) doit s'inscrire dans un couloir de 3,0 à 6,0%, contre 2,5% à 5,0% sur la période 2017-2020.

La conversion de liquidités doit s'inscrire à au moins 90% en moyenne, de manière à alimenter les investissements ainsi que la politique de rémunération croissante des actionnaires, précise un communiqué.

L'entreprise se concentrera par ailleurs sur les trois piliers d'activités érigés au cours de la période précédente.

La marque Adecco exercera un accent particulier sur la conquête de parts de marché et l'amélioration de sa rentabilité au travers notamment un processus de numérisation et une diversification de sa palette de services. Sur le plan organisationnel, cette division sera encore fractionnée par régions géographiques.

L'unité Talent solutions - spécialisée dans le recrutement et la réorientation professionnelle - et la division Modis - orientée vers le conseil technologique - complètent les segments primaire.

Les subdivisions Flexible et Permanent Placement, Career Transition, Outsourcing, Consulting and Other Services, Training, Upskilling and Reskilling composent l'ossature des segments secondaires.

Une mise en appétit à rassasier

Adecco rappelle au passage avoir constaté une performance au troisième trimestre légèrement supérieure à ses propres projections. L'adoption de mesures de confinement dans de nombreux pays européens n'a pas eu d'impact aussi important qu'attendu et la tendance observée en octobre et en novembre trahit un rétablissement progressif.

Vontobel ne cache pas son appétit pour de plus amples détails tant sur le plan stratégique que financier. De prime abord, le nouveau plan s'apparente à un nouveau remodelage organisationnel assorti d'objectifs très semblables aux précédents, qui n'ont été que partiellement concrétisés, note la banque de gestion.

La Banque cantonale de Zurich accueille, elle, des ambitions "attrayantes".

Le coup d'envoi de la journée virtuelle des investisseurs 2020 sera donné sur le coup de 14 heures.

L'avant-goût servi aux aurores n'emballait que mollement les détenteurs de capitaux. A 10h47, la nominative Adecco grignotait 0,2% à 55,16 francs, dans un SLI en hausse de 0,15%. (awp)