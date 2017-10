La manufacture de montres suisses De Bethune cède la majorité de son capital

La manufacture de montres suisses d’exception De Bethune cède la majorité de son capital à un consortium d’investisseurs. David Zanetta, cofondateur de la marque cède l'ensemble de ses participations.

Ensemble, les actionnaires planifient de nouveaux investissements pour renforcer la marque tout en maintenant un haut niveau d’exclusivité.

Représentante de l’innovation horlogère, la Manufacture de montre suisse De Bethune a annoncé qu’elle avait choisi de céder la majorité de son capital à un consortium d’investisseurs sous la conduite de Pierre Jacques, ancien CEO de la marque et du capital-investisseur Giovanni Perin.



Dans le cadre de cette transaction, Denis Flageollet, cofondateur et COO de De Bethune, conserve une participation consistante dans le capital de l’entreprise. David Zanetta, l’autre cofondateur de la marque, cède l’ensemble de ses participations. Il s’était déjà retiré des opérations de la société l’année dernière, à l’occasion de ses 70 ans, après avoir brillamment présidé à son essor durant 14 ans.



Depuis sa fondation, De Bethune a construit un outil industriel unique et fort, au service de l’art horloger. Aujourd’hui, De Bethune se caractérise par un haut niveau de qualité et d’innovation, dans le cercle très fermé de la Haute Horlogerie suisse. L’entreprise a développé pas moins de 25 calibres entièrement conçus et fabriqués à l’interne, une trentaine de premières mondiales, de nombreux brevets, ainsi que près de 150 pièces uniques. Son travail a été récompensé lors des plus prestigieux concours internationaux.

« Pierre Jacques, qui a déjà dirigé l’entreprise pendant 5 ans de 2011 à 2015, en a une longue expérience et une profonde compréhension. De l’avoir désormais comme actionnaire, CEO et Président du Conseil d’Administration sera immensément bénéfique pour De Bethune», déclare Denis Flageollet, COO de De Bethune.