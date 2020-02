Warner Music Group annonce son entrée en Bourse

vendredi, 07.02.2020

La major du disque Warner Music Group a démarré un processus d'introduction en Bourse.

Le nombre d'actions ordinaires qui seront proposées et la fourchette de prix pour l'introduction n'ont pas encore été déterminé.(Keystone)

Warner Music Group a déposé son dossier pour une introduction en Bourse auprès du gendarme boursier américain (SEC), a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué de presse.



"Le nombre d'actions ordinaires qui seront proposées et la fourchette de prix pour l'introduction n'ont pas encore été déterminés", a précisé Warner Music Group dans ce communiqué.



Les banques Morgan Stanley, Credit Suisse et Goldman Sachs sont chargées de conseiller Warner Music dans ce processus.



La major appartient au fonds Access Industries du milliardaire russo-américain Len Blavatnik. Elle fait partie des trois grands qui dominent le marché mondial de la musique, aux côtés des américains Sony Music Entertainment et Universal Music.



Universal est une filiale du géant français des médias Vivendi, qui a annoncé fin décembre qu'il en vendrait 10% à un consortium emmené par le colosse de l'internet chinois Tencent.

Pour son exercice 2018-2019, clos le 30 septembre, Warner Music Group a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars (+12%) et a dégagé un bénéfice net de 258 millions de dollars (-17%).(awp)