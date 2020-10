Et si la Suisse renonçait au vaccin…

jeudi, 15.10.2020

La lutte contre la pandémie tourne au chaos. Une nouvelle dynamique est nécessaire pour relancer la coordination entre Etats.

Frédéric Lelièvre



Des recherches universitaires ont montré l’importance de distribuer équitablement le futur vaccin dans le monde.

La peur gagne de nouveau toute l’Europe, et hélas aussi la Suisse. La communication toujours plus anxiogène des autorités prépare les populations à un confinement qui ne dira pas son nom. La nouvelle crise économique qui suivra risque d’être encore plus difficile à surmonter que celle déjà...