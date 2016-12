Horlogerie: un million de copies de montres suisses saisies en 2016

mardi, 27.12.2016

La lutte anti-contrefaçons reste l'un des chevaux de bataille de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Environ un million de copies de montres ont été saisies cette année.

Beaucoup de ces saisies ont été effectuées en Chine, note Jean-Daniel Pasche, président de la FH.

La lutte anti-contrefaçons reste l'un des chevaux de bataille de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Environ un million de copies de montres ont été saisies cette année.



Beaucoup de ces saisies ont été effectuées en Chine, note Jean-Daniel Pasche, président de la FH dans un entretien accordé à l'ats. Ailleurs, la traque de la contrefaçon a notamment permis de saisir 130'000 fausses montres suisses en Turquie, 70'000 à Dubaï et 9000 en Russie.



Les services de la FH se sont aussi montrés actifs sur internet et les réseaux sociaux. Grâce à des outils de surveillance améliorés, ils ont pu faire supprimer plus d'un million d'annonces de fausses montres, relève encore Jean-Daniel Pasche.



Autre tâche où la FH déploie son activité, la formation des autorités afin de les sensibiliser aux contrefaçons et les aider à les saisir. Ainsi, des cours ont été donnés à Dubaï, à l'aéroport de Londres-Heathrow, à San Francisco, à Nice, à Lisbonne, à Bruxelles, à Prague et à Athènes. - (awp)