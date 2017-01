LLB s'attend à un bénéfice net en hausse à 104 millions de francs

jeudi, 19.01.2017

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) anticipe un bénéfice net de 104 millions de francs, soit un bond de 20% pour son exercice 2016, selon des résultats provisoires publiés jeudi par l'établissement.



Pour la période sous revue, le produit d'exploitation devrait augmenter de 19% à 371 millions de francs. Les charges d'exploitation ont avancé à 258 millions de francs, soit une progression de 18%. La banque a engagé plus de personnel, procédé à des restructurations au niveau de son réseau de succursales et établi des provisions pour des litiges, explique le communiqué.



Au 31 décembre, le somme de bilan s'est établie à 58 milliards de francs. Les prêts aux clients ont augmenté de 4,5% à 11,5 milliards et les avoirs de la clientèle ont enflé de 1,8% à 46,4 milliards.



Les résultats détaillés seront publiés le 14 mars. - (awp)