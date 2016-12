Novartis: feu vert aux Etats-Unis pour des lentilles contre la cataracte

La lentille multifocale intraoculaire AcrySof IQ ReSTOR +3.0D est destinée aux personnes adultes souffrant déjà de presbytie et d'astigmatie.

La commercialisation de ce produit aux Etats-Unis doit débuter au premier trimestre 2017.

L'Agence américaine du médicament (FDA) a homologué un système de lentilles d'Alcon permettant de traiter les patients atteints de la cataracte, a annoncé jeudi soir la division ophtalmologique de Novartis. La commercialisation de ce produit aux Etats-Unis doit débuter au premier trimestre 2017.

La lentille multifocale intraoculaire AcrySof IQ ReSTOR +3.0D est destinée aux personnes adultes souffrant déjà de presbytie et d'astigmatie, a précisé Alcon dans un communiqué.

Environ 4 millions d'opérations de la cataracte sont réalisées chaque année aux Etats-Unis et près de la moitié des patients ont un niveau d'astigmatie qui peut être traité avec cette lentille, a affirmé Alcon. Au niveau mondial, 1,7 mrd de personnes sont atteintes de presbytie, un chiffre qui doit monter à plus de 2 milliards d'ici 2020.

La lentille est déjà commercialisée dans l'UE, en Autralie, au Canada et dans divers pays d'Amérique centrale et du sud ainsi qu'en Asie.(awp)