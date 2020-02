UBS dans le collimateur des enquêteurs italiens

vendredi, 31.01.2020

La justice italienne aurait bouclé une enquête sur UBS Europe concernant des soupçons de blanchiment d'argent et d'entrave au travail des autorités de surveillance.

Hormis UBS Europe et Sofia SGR, les enquêteurs italiens s'intéressent également à 23 personnes dont l'ex-responsable d'UBS pour l'Europe.(Keystone)

UBS Europe serait dans le collimateur de la justice italienne concernant des soupçons de blanchiment d'argent et d'entrave au travail des autorités de surveillance. Une enquête vient d'être bouclée, selon deux sources proches du dossier à l'agence Reuters.



Le procureur pourrait porter officiellement plainte et demander la tenue d'un procès, a ajouté l'agence.



L'origine de l'enquête remonte au petit gestionnaire de fortune Sofia SGR, soupçonné d'escroquerie. La société est notamment accusée d'avoir fait porter des coûts excessifs à 117 clients et de ne pas avoir divulgué des conflits d'intérêt ayant conduit à des pertes pour les clients. UBS Europe se retrouve dans le collimateur de la justice transalpine pour avoir participé à l'émission des produits.



Hormis UBS Europe et Sofia SGR, les enquêteurs italiens s'intéressent également à 23 personnes dont l'ex-responsable d'UBS pour l'Europe, selon ces sources. Sofia a entre-temps été liquidé et ses avoirs en partie repris par le gestionnaire de fortune italien Azimut.



Contactée par AWP, UBS a indiqué "ne pas commenter des procédures juridiques en cours".(awp)