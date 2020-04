CNNMoney Switzerland nomme Patrizia Laeri rédactrice en chef et se développe en Europe continentale

mardi, 07.04.2020

La journaliste alémanique Patrizia Laeri prendra ses fonctions en juillet prochain. CNNMoney Switzerland étend sa diffusion en Allemagne, Autriche, Italie et France. Le média de l’innovation et du business connaît une forte progression de son audience.

Au 1er juillet 2020, Patrizia Laeri reprendra la rédaction en chef de la chaîne, succédant à Andreas Schaffner

Deux ans après son lancement, CNNMoney Switzerland franchit une nouvelle étape importante et renforce son management pour faire face à son rapide développement. Au 1er juillet 2020, Patrizia Laeri reprendra la rédaction en chef de la chaîne, succédant à Andreas Schaffner, promu Chief Operating Officer avec effet immédiat. Dotée d’une approche numérique de la production de contenu et d’un engagement avéré en faveur de la durabilité et de la diversité des genres dans le monde des affaires, elle rejoint une équipe à forte tonalité féminine. Elle jouera un rôle clé dans le développement de CNNMoney Switzerland vers de nouveaux marchés et dans la fourniture de contenus en langue allemande. En Suisse romande, la mise en service progressive d’un centre de production et de studios ultramoderne à Gland (VD), qui vient plus que doubler les capacités de Zurich, renforce l’assise nationale de la chaîne.

Nouvelle rédactrice en chef

Patrizia Laeri (1977) est une personnalité reconnue de la scène médiatique. Journaliste et chroniqueuse spécialisée, formée aux universités de Zurich et de Madrid, titulaire d’un diplôme « magna cum laude » en sciences économiques, elle a débuté sa carrière à la Neue Zürcher Zeitung, avant de rejoindre SRF où elle a produit de nombreux reportages pour plusieurs programmes phares (10vor10, Tagesschau etc.) et a animé des émissions économiques comme SRF Börse et ECO. Nommée Journaliste économique suisse de l’année en 2019, elle anime des débats avec des leaders économiques et politiques pour le World Economic Forum et le Swiss Economic Forum. Patrizia Laeri tient une chronique régulière dans le Blick et assure une forte présence et une audience importante sur les réseaux sociaux. Elle est membre du conseil de l’Institute for Digital Business de la HWZ (Haute école d’Economie de Zurich). Elle apporte ainsi à CNN Money Switzerland une compétence majeure en gestion de la présence numérique.

« Je suis enchantée de rejoindre CNNMoney Switzerland et de participer à l’expansion d’un média novateur et dynamique, déclare Patrizia Laeri. Je suis convaincue que la crise actuelle est un catalyseur pour une économie qui prend en compte la protection de l'environnement, les questions sociales et la bonne gouvernance des entreprises. C'est la seule solution durable. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer à CNNMoney Switzerland. Je me réjouis également de rejoindre une équipe attachée à l’égalité des chances, désireuse de promouvoir les avantages de la diversité des genres – je travaille à une émission spéciale sur ce sujet très actuel. »

Renforcement du management

Andreas Schaffner (1971) prend dès avril 2020 les fonctions de Chief Operating Officer. Journaliste confirmé et plusieurs fois récompensé, Andreas Schaffner est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Bâle et d’un MBA de l’University of Durham. Il mettre sa riche expérience de gestion des médias au service du développement de nouveaux marchés et de l'expansion numérique de CNNMoney Switzerland, dont il était jusqu’ici le rédacteur en chef.

Hannah Wise (1978) est nommée rédactrice en chef adjointe. Journaliste internationale, Hannah possède 18 ans d'expérience télévisuelle. Elle a commencé sa carrière à la BBC en réalisant des reportages locaux et nationaux avant de s'installer à Paris pour devenir la présentatrice de l'émission matinale phare de France 24. En 2014, elle s'est installée en Suisse, participant au lancement de CNNMoney Switzerland. Elle est titulaire d'une maîtrise en géographie physique de l'université d'Aberdeen.

Fetah Maliqi (1985) rejoint CNNMoney Switzerland en tant que Head of Sales, à compter du 1er juillet 2020. Sa vaste expérience des médias numériques et sa formation en banque et finance seront des atouts décisifs pour la croissance de la chaîne. Fetah Maliqi a œuvré comme Business development digital manager chez Admeira, après avoir occupé diverses fonctions exécutives au sein de Goldbach Media (Suisse).

Expansion en Europe continentale

CNN Money Switzerland a signé un accord avec Turner Group/CNN qui va lui permettre d’étendre sa diffusion à l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la France. Cette expansion dans les marchés germanophone (DACH) et latin est une suite naturelle de la progression de CNN Money Switzerland, qui se positionne comme le média de l’innovation et du business, en couvrant de manière pertinente le fort développement de la scène des start-ups, de la tech, du blockchain et du venture capitalisme, avec la durabilité et l'égalité des genres comme éléments clés pour les communautés très actives sur le numérique. L’accent éditorial reflétera ces dynamiques nouvelles de marché dans un espace essentiel pour les entreprises basées en Suisse ou commerçant avec la Suisse. CNN Money Switzerland est le seul partenaire suisse des marques du groupe Turner/CNN, dont elle fait partie du réseau mondial.

Contenus et productions en langue allemande

Cette expansion, ainsi que l’arrivée à la tête de l’équipe éditoriale de Patrizia Laeri, coïncide avec la décision de CNNMoney Switzerland de produire et d’éditer des contenus en langue allemande, afin de servir encore mieux le marché germanophone suisse et européen. Ces contenus seront notamment distribués à travers des grands diffuseurs partenaires ancrés dans les marchés de langue allemande.

Progression importante des audiences

Un peu plus de deux ans après son lancement, CNNMoney Switzerland enregistre une progression marquée de son audience sur l’ensemble de ses plateformes – câble et satellite, site web, plateformes de réseaux sociaux. Depuis le début de l’année 2020, les principaux marqueurs du site web progressent massivement : + 235% de visiteurs uniques, + 250% de durée d’engagement, + 160% de pages vues. Les autres chiffres de diffusion et des réseaux sociaux marquent la même tendance haussière.

Christophe Rasch, CEO et fondateur de CNNMoney Switzerland, a déclaré : « Nous pouvons compter sur une équipe de première qualité pour mener les développements réjouissants en cours. Je suis particulièrement heureux d’accueillir une personnalité aussi charismatique que Patrizia Laeri, qui amène avec elle de l’expérience, un sens aigu du monde numérique, et des convictions bienvenues en termes d’inclusion et de diversité. De plus, notre accord avec le groupe Turner/CNN nous ouvre des perspectives remarquables pour coller encore davantage à la transformation permanente de monde des affaires, en Suisse, en Europe et dans le monde.»